Les Jabra Enhance Plus sont des écouteurs sans fil et peuvent améliorer votre audition

Jabra propose une nouvelle série d’écouteurs, les Jabra Enhance Plus, qui se situent à mi-chemin entre la musique et l’amélioration de l’audition. Conçus, selon la société, pour les personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée, mais qui ne sont pas encore prêtes à porter des appareils auditifs de jour, les nouveaux écouteurs ressemblent davantage à des accessoires grand public, bien qu’ils soient plus petits que les autres modèles de Jabra.

Par rapport aux Jabra Elite 75t, par exemple, les écouteurs Enhance Plus sont 50 % plus petits. Malgré cela, les batteries des écouteurs seules offrent jusqu’à 10 heures d’autonomie. Avec l’étui de charge, l’autonomie est de 30 heures.

Pour ce qui est de l’ajustement, il existe trois tailles différentes de EarGels, et les écouteurs sont classées IP52 pour leur résistance à l’eau et à la poussière. Bien sûr, ils fonctionnent comme des écouteurs sans fil traditionnels, pour la musique et les appels, et l’application Jabra Enhance permet de régler les commandes et les paramètres musicaux.

Cependant, il existe également quatre différents systèmes de traitement du son, axés sur l’amélioration de l’audition :

Un compresseur de distorsion analyse les sons d’une manière analogue au fonctionnement de l’oreille humaine, selon Jabra, de sorte que le son diffusé est plus naturel La réduction numérique du bruit coupe les sons de fond et devrait rendre la parole plus facile à entendre Un formateur de faisceau binaural isole le son provenant directement de l’avant, ce qui est utile pour mieux comprendre la personne en face de vous et ignorer les bruits périphériques La suppression numérique du larsen, qui, selon Jabra, empêche le larsen d’interférer avec l’amplification du son

Les commandes intégrées permettent également de contrôler la musique et le volume.

Pas disponible en boutique

Cependant, contrairement aux autres écouteurs de Jabra, vous ne pourrez pas acheter les Enhance Plus en boutique. Au lieu de cela, ils seront disponibles dans certaines cliniques de soins auditifs, indique la société, où des audioprothésistes agréés effectueront d’abord un test auditif complet et une évaluation. Cela permettra de confirmer si le type d’amplification et les autres caractéristiques offertes par les nouveaux écouteurs sont adaptés à la condition auditive réelle de l’utilisateur.

La frontière entre les écouteurs musicaux et ce que l’on considère traditionnellement comme des appareils auditifs médicaux est de plus en plus floue depuis quelques années, car les entreprises des deux côtés cherchent à étendre les fonctionnalités et à exploiter les nouvelles technologies comme le contrôle des smartphones.

Le prix des Jabra Enhance Plus sera confirmé à l’approche de la sortie des écouteurs, qui, selon Jabra, devrait avoir lieu vers la fin de l’année. La société s’efforce également de faire approuver les Enhance Plus en tant que dispositif médical ; ce n’est pas clair à ce stade, mais cela pourrait les rendre éligibles à certaines offres de santé.