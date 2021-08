Netflix ajoute enfin la prise en charge du son spatial sur l’iPhone et l’iPad

Si vous préférez regarder du contenu Netflix sur un appareil mobile, la dernière mise à jour de Netflix apporte de bonnes nouvelles — à condition que vous possédiez un iPhone ou un iPad. Désormais, Netflix prend en charge l’audio spatial sur les appareils mobiles Apple fonctionnant sous iOS 14, mais il y a un hic : vous devrez posséder certains modèles d’AirPods pour utiliser la fonctionnalité.

Les nouvelles concernant la nouvelle prise en charge par Netflix de l’audio spatial sur les appareils mobiles d’Apple ont d’abord fait surface par le biais de rapports d’utilisateurs sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Reddit.

Peu de temps après, Netflix a confirmé à 9to5Mac qu’elle déploie l’audio spatial sur l’iPhone et l’iPad, mais vous aurez besoin des écouteurs AirPods Max ou AirPods Pro pour l’utiliser. Désormais, lorsque vous regardez une série TV ou un film sur Netflix avec un son multidirectionnel, vous verrez un bouton Spatial Audio dédié dans le Centre de contrôle de votre iPhone ou iPad.

En effet, en supposant que vous ayez un abonnement Netflix et l’un de ces modèles d’AirPods, vous pouvez activer la fonction audio spatiale à partir du Centre de contrôle iOS.

Une fois la fonctionnalité activée, les utilisateurs de Netflix profiteront d’une expérience audio beaucoup plus immersive qui offre un effet de son surround, donnant des impressions sur l’emplacement et la direction des objets. Apple indique que l’audio spatial crée une expérience de type cinéma qui tire parti du gyroscope et de l’accéléromètre de l’iPhone, de l’iPad et des écouteurs Apple compatibles. En appliquant des filtres audio directionnels et en ajustant subtilement les fréquences que chaque oreille reçoit, l’audio spatial peut placer les sons pratiquement n’importe où dans l’espace, créant ainsi une expérience immersive de son surround.

Limitée aux AirPods Max et AirPods Pro

Bien sûr, votre appareil devra fonctionner sous iOS 14 pour utiliser l’audio spatial, qui sera amélioré dans la prochaine mise à jour iOS 15. Dès l’arrivée d’iOS 15, l’audio spatial sera disponible même pour les contenus qui n’incluent pas Dolby Atmos, ce qui le rendra disponible sur un nombre beaucoup plus important de plateformes et de services.

À l’avenir, Apple prévoit d’ajouter l’audio spatial à macOS et tvOS.