Jabra dévoile de nouveaux haut-parleurs destinés aux travailleurs hybrides

Les spécialistes de l’audio Jabra ont lancé une nouvelle gamme de haut-parleurs portables, également connus sous le nom de téléphones de conférence, qui fait suite à sa gamme Speak, conçue pour le travail hybride.

La nouvelle gamme Speak2 de Jabra comprend le Speak2 75, le Speak2 55 et le Speak2 40, qui, selon la société, sont « conçus pour l’employé hybride qui veut entendre et être entendu de la manière la plus productive possible…. (et) conçus pour faire face à tout ce qu’une journée de travail hybride chargée peut lui réserver ».

Les trois haut-parleurs sont dotés d’un système audio full duplex, qui donne l’impression que tous les intervenants sont présents dans la même pièce, et sont équipés de quatre microphones à formation de faisceau avec technologie de réduction du bruit. Parmi les autres caractéristiques de la gamme Speak2, on trouve la technologie de normalisation du niveau de la voix, qui élimine la nécessité d’élever la voix lorsque l’on parle, selon Jabra, et l’audio super large bande.

La société affirme également que ses nouveaux haut-parleurs sont adaptés à tous les scénarios de travail, tels que « les réunions de conférence, les appels directs, le streaming média, les présentations ou autres ».

Tous les nouveaux produits sont conçus pour fonctionner avec les logiciels de vidéoconférence les plus courants, et offrent une protection contre la poussière et l’eau conforme à la norme IP64 dans de telles situations.

Des fonctionnalités phares

En ce qui concerne la connectivité, le Speak2 40 se connecte en USB-A ou USB-C, car les deux types de connecteurs sont intégrés dans le câble fourni. Les Speak2 55 et 75 en sont également dotés, mais peuvent aussi être utilisés sans fil.

Le Speak2 75, le modèle haut de gamme, est doté d’un indicateur de qualité du microphone exclusif, un anneau autour du haut-parleur qui s’allume pour indiquer dans quelle mesure la voix de l’utilisateur est captée et lui donner la certitude d’être entendu. Il dispose également d’un son super large bande qui révèle une plus grande gamme de fréquences, grâce au haut-parleur 65 mm pleine gamme, pour une « expérience audio nettement plus puissante », selon Jabra.

Le Speak2 75 est également fabriqué avec jusqu’à 33 % de matériaux durables pour les pièces mécaniques (les 40 et 55 en ont plus de 50 %), une connexion facile avec Microsoft Swift Pair et Google Fast Pair, et jusqu’à 32 heures d’autonomie de la batterie sans fil. Le 55 a jusqu’à 12 heures d’autonomie, et le 40 est uniquement alimenté par USB, sans option sans fil.

Jabra indique que la gamme Speak2 sera disponible à partir de fin mars 2023, et les prix sont les suivants : 339 € pour le Speak2 75, 169 € pour le Speak2 55 et 149 € pour le Speak2 40.