Le Galaxy A52s est un smartphone de milieu de gamme avec un chipset plus puissant

Le Google Pixel 5a a beaucoup fait parler de lui, car la série Pixel A a une réputation bien méritée d’offrir des caractéristiques et des logiciels solides à des prix raisonnables. Mais, Samsung aimerait vous rappeler que Google n’est pas la seule entreprise à faire des smartphones de milieu de gamme attrayants.

Samsung a annoncé le Galaxy A52s 5G, une mise à niveau du Galaxy A52 5G qu’elle a lancé plus tôt dans l’année. Le nouveau smartphone est équipé d’une puissante puce Snapdragon 778G, ainsi que d’une nouvelle option de couleur.

Le principal argument de vente du Galaxy A52s 5G est probablement le fait que c’est un smartphone 5G qui reste très abordable.

Si vous avez vu le Galaxy A52 5G, vous avez déjà vu ce smartphone. Son style est analogue à celui de la série S21, avec un module caméra carré. Le A52s dispose d’un magnifique écran OLED de 6,5 pouces d’une résolution full HD avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, et un ensemble de quadruples caméras. Il est également doté d’une alléchante caméra principale de 64 mégapixels avec OIS (capteur d’image optique), et d’une caméra frontale de 32 mégapixels pour faire ressortir les selfies.

La principale différence est la nouvelle puce Snapdragon 778 G. Il s’agit d’une mise à niveau par rapport au Snapdragon 750G dans le A52 5G, Samsung renforce la puissance du A52 5G afin que les utilisateurs puissent jouer à des jeux avec moins de décalage, bien que je n’ai pas rencontré de ralentissement à l’utilisation. Le Snapdragon 778 alimente également des téléphones comme le Xiaomi Mi 11 Lite 5G et le Motorola Edge 20, positionnant le Galaxy A52s 5G comme un rival pour eux.

Le changement le plus visible est la nouvelle option de couleur, appelée Awesome Mint.

Pas encore en France

Le Galaxy A52s s’appuie sur une base solide et offre beaucoup plus de puissance, ce qui permet d’argumenter contre le Pixel 5 a 5G en ajoutant des détails comme l’écran à 120 Hz, une puce plus puissante et beaucoup plus de couleurs. Il dispose de la certification IP67 qui le rend résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes).

Samsung lance le Galaxy A52s 5G au Royaume-Uni pour 409 livres sterling (562 $), et il sera disponible en précommande le 24 août, avec des expéditions commençant le 3 septembre. Aucune disponibilité en France n’a été annoncée.