Le Google Pixel 5a lancé à un prix abordable ... mais pas en France

by

by

Google a finalement annoncé le Pixel 5a, un smartphone dont on parle depuis longtemps, et il semble incroyablement prometteur, surtout si l’on considère le faible prix de 449 dollars. Malheureusement, ce smartphone n’arrivera pas en France. Entre un excellent système de caméra et un processeur rapide, le Pixel 5a reste un modèle extrêmement compétitif sur le marché.

Tout le monde n’a pas besoin d’un smartphone à 1 000 dollars. Pour la plupart des utilisateurs, un smartphone solide de milieu de gamme est plus que suffisant pour répondre à leurs besoins. Quand il s’agit de smartphones de milieu de gamme avec des fonctionnalités haut de gamme, rien ne rivalise avec la gamme de smartphones Pixel A de Google. Le Pixel 5a récemment annoncé ne fait pas exception, car il embarque beaucoup des mêmes fonctionnalités que le Pixel 5, mais avec un prix inférieur.

Le Pixel 5a fonctionne avec un processeur Snapdragon 765G 5G et 6 Go de RAM, ce qui est suffisant pour un smartphone à ce prix. Évidemment, il n’est pas aussi puissant que le Pixel 5, mais il répondra à la plupart des exigences des utilisateurs de smartphones. Avec ce chipset, vous obtiendrez un support complet pour la connectivité 5G. Le smartphone est également livré avec 128 Go de stockage.

Google a inclus un écran OLED sans cadre de 6,34 pouces avec une résolution full HD+. C’est en fait légèrement plus grand que l’écran offert par le Pixel 5, plus cher. Cependant, le 5a ne vient pas avec le taux de rafraîchissement plus élevé offert par cet écran.

Concernant l’autonomie, le Pixel 5a est livré avec une grosse batterie de 4 680 mAh, ce qui est sensiblement plus grand que la batterie du Pixel 5. Google affirme qu’avec le mode ultra économiseur de batterie, le smartphone peut durer jusqu’à 48 heures sur une seule charge. Lorsque vous avez l’occasion de recharger la batterie, vous disposez d’une recharge rapide filaire avec un adaptateur USB-C de 18 W dans la boîte, mais pas de prise en charge de la recharge sans fil Qi.

Un autre changement important qui arrive sur le Pixel 5a est la résistance à l’eau et à la poussière IP67, ce qui est une première pour les smartphones de la série A. Si vous avez tendance à être un peu brutal avec vos smartphones, c’est une fonctionnalité qui sera la bienvenue.

Disponibilité du Pixel 5a

Enfin, Google a vanté les mérites de la caméra du Pixel 5a, et elle semble assez géniale — les mêmes caméras que celles proposées par le Pixel 5. Elle dispose d’un capteur principal à double pixel de 12 mégapixels et d’un objectif ultra-large de 16 mégapixels. Le Pixel 5a est également livré avec le logiciel de photographie bien-aimé de Google, qui est parmi les meilleurs du marché.

Google a annoncé que le Pixel 5a est disponible en précommande dès maintenant aux États-Unis et au Japon pour 449 dollars. L’appareil sera officiellement commercialisé le 26 août. Malheureusement, nous ne le verrons pas en France. Il existe quatre finitions — Black Moss, Maybe Moon, Likely Lime et Partially Pink.