Le Axon 30 5G de ZTE, équipé d’une caméra sous l’écran, sera vendu le 9 septembre

La caméra sous l’écran du Galaxy Z Fold 3 a peut-être validé cette caractéristique de niche, mais elle n’est ni la première ni la seule à utiliser cette technologie. En effet, ZTE vient d’annoncer sa deuxième tentative de mise en œuvre de l’UDC dans le Axon 30 5G.

Bien que des tests approfondis soient encore à venir, les premiers commentaires sur les améliorations apportées à la technologie semblent prometteurs. Mieux encore, le smartphone sera disponible sur les marchés du monde entier, ce qui garantit que tous ceux qui en veulent un pourront mettre la main dessus.

Ayant plus d’expérience dans ce domaine, il n’est pas surprenant que ZTE perfectionne d’abord la technologie UDC. Elle n’est pas encore vraiment parfaite, mais les premiers tests montrent une amélioration significative par rapport à la version du Axon 20. ZTE a réussi à améliorer la qualité de sortie de l’image en utilisant un capteur de caméra plus grand et des algorithmes plus complexes, mais l’essentiel de ses améliorations semble se concentrer sur le fait de pouvoir mieux cacher ce trou.

Le Axon 30 5G est le premier appareil de ce type dont la zone située au-dessus de l’UDC affiche une densité de pixels de 400 ppp, ce qui la place au même niveau que le reste de l’écran. Grâce à de nouvelles dispositions de circuits, à une puce d’affichage indépendante et à d’autres innovations, le smartphone est en mesure de contrôler plus précisément cette zone pour mieux la synchroniser avec l’ensemble de l’écran.

Bien qu’il ne s’agisse pas du premier écran de smartphone doté d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, c’est le premier panneau UDC doté d’une telle caractéristique.

À partir de 500 euros

Le reste du ZTE Axon 30 5G est à peu près ce que l’on attend d’un smartphone haut de gamme, même si certains pourraient souligner quelques compromis. Il utilise un Snapdragon 870 5G, et non le Snapdragon 888 le plus haut de gamme, et certain pourraient faire valoir qu’une caméra macro ne compense pas l’absence d’un téléobjectif.

Cependant, ceux-ci pourraient également avoir joué en faveur du smartphone en poussant le prix vers le bas. Pour un smartphone aussi haut de gamme, le ZTE Axon 30 5G ne coûte que 499 euros pour un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et peut atteindre 599 euros pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le smartphone fera son chemin vers les marchés internationaux, dont la France, le 9 septembre 2021.