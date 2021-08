iOS 15 Beta revient sur la refonte radicale de la barre d’URL de Safari

L’un des changements les plus intéressants de la version bêta d’iOS 15 est une refonte radicale de l’interface de Safari, qui place la barre d’URL en bas de la page et y intègre les outils de navigation habituels du navigateur. Comme vous pouvez vous y attendre, ce changement a suscité la controverse.

Mais, la dernière version bêta 6 d’iOS 15 aurait annulé ces modifications de Safari dans une certaine mesure, et vous permet même de remettre la barre d’adresse Web en haut de l’écran. Federico Viticci, EIC de MacStories, a tweeté une image montrant la nouvelle disposition de Safari :

It takes 5 seconds to see that this new Safari design is much better. Instantly clicked with me.

Bringing back a toolbar allows easier access to controls. More views are using the half-sheet style. Putting the URL bar at the top reverts to the old Safari. All of this is great. pic.twitter.com/EkXusNOEgr

—Federico Viticci (@viticci) August 17, 2021