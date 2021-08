iPhone 13 : Apple devrait organiser son événement la troisième semaine de septembre

Les détails sur la keynote dédiée à la nouvelle génération d’iPhone de septembre continuent de s’empiler, avec de nouvelles suggestions sur la date à laquelle nous pourrions voir le nouvel iPhone 13, et ce qu’il faut attendre des entrailles. Bien que le smartphone sera une simple mise à niveau de l’iPhone 12, plutôt qu’une refonte complète, il y aura un certain nombre de fonctionnalités et d’options qui devraient répondre à certaines demandes courantes des utilisateurs d’iOS.

Bien que le design devrait rester globalement le même que celui de l’iPhone 12, avec une façade et un dos en verre et une bande métallique aux bords nets qui les sépare, « l’encoche » de l’iPhone 13 devrait être plus petite. Bien qu’Apple n’ait pas encore réussi à réduire complètement l’ensemble de la caméra frontale TrueDepth — utilisée notamment pour la reconnaissance faciale Face ID et les photos en mode portrait, il devrait être plus petite dans cette génération d’iPhone.

Des fuites antérieures ont également indiqué de nouvelles fonctionnalités de l’Appareil photo, principalement dues à des changements logiciels plutôt qu’à un nouveau matériel. Un mode vidéo cinématique, par exemple, apportera le mode portrait aux clips vidéo. La prise en charge du format vidéo ProRes devrait également être incluse.

Cependant, la date à laquelle nous pourrions voir l’iPhone 13 est un perpétuel débat. En 2020, une pandémie a retardé l’annonce de l’iPhone 12 de l’événement habituel d’Apple de septembre à octobre. Pour 2021, Daniel Ives, analyste chez Wedbush, affirme que la firme de Cupertino cible de nouveau un lancement en septembre, rapporte MacRumors.

L’événement aura lieu au cours de la 3e semaine de septembre, suggère Ives. Apple organise généralement ses grands lancements le mardi pour être précis.

Un modèle de 1 To

L’analyste indique également qu’Apple répondra aux demandes de stockage interne plus important avec un nouvel iPhone 13 de 1 To. Cette option ne sera probablement proposée que sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max ; l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max peuvent actuellement être commandés avec un maximum de 512 Go. Alors que 1 To de stockage serait plus que ce que beaucoup d’ordinateurs portables ont, la décision d’Apple d’opter pour la vidéo de niveau professionnel avec les nouveaux iPhone correspondrait certainement à un besoin de capacité embarquée considérablement plus importante.

En ce qui concerne les autres changements matériels, l’iPhone 13 devrait utiliser un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement plus fluide. Apple est susceptible de qualifier cet écran de ProMotion, tout comme elle le fait avec la technologie d’écran de l’iPad Pro. Cet aspect, ainsi que la possibilité d’une encoche plus petite et l’idée d’un écran toujours actif, ont récemment été cités comme des raisons essentielles pour lesquelles les propriétaires d’iPhone actuels souhaitent mettre leur appareil à niveau.