Twitter affirme être désormais plus sélectif dans la vérification des profils d’utilisateurs

Le programme de vérification tant convoité de Twitter — la coche bleue — sera un peu plus insaisissable à l’avenir. L’entreprise affirme que le programme de vérification de Twitter est en train d’être rendu infaillible et qu’il est amélioré, une fois de plus.

Le géant des réseaux sociaux a publié un tweet depuis son compte Twitter Verified indiquant que le programme est temporairement suspendu afin d’améliorer le processus de demande et d’examen.

We’ve temporarily hit pause on rolling out access to apply for Verification so we can make improvements to the application and review process.

For those who have been waiting, we know this may be disappointing. We want to get things right, and appreciate your patience.

—Twitter Verified (@verified) August 13, 2021