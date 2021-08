La batterie du Galaxy S22+ pourrait perdre en capacité

On s’attend presque à ce que chaque nouvelle génération de smartphones s’améliore par rapport à la précédente, généralement avec de meilleures spécifications. À moins qu’il n’y ait un gros problème dans un ancien modèle, cela signifie généralement un matériel plus gros, meilleur ou plus imposant.

Cependant, il arrive que les entreprises fassent inexplicablement marche arrière et utilisent un composant moins impressionnant pour un smartphone de nouvelle génération. Cela pourrait être le cas avec le Galaxy S22+ et sa batterie, qui, lorsqu’elle est associée à d’autres rumeurs, dépeint une image plutôt décevante.

Le Galaxy S21+ de cette année est équipé d’une grande batterie d’une capacité de 4 800 mAh. Bien qu’elle ne soit pas la plus grande de sa génération, elle n’était qu’à 200 mAh de la généreuse batterie de 5 000 mAh du Galaxy S21 Ultra. On pourrait s’attendre à ce que la prochaine série Galaxy S dispose d’une batterie de plus grande capacité ou au moins similaire, mais cela pourrait ne pas être le cas.

Selon GalaxyClub, une certaine batterie Samsung EB-BS906ABY serait destinée au SM-S906, qui serait le numéro de modèle du Galaxy S22+. La capacité de la batterie est évaluée à 4 370 mAh, ce qui signifie qu’elle pourrait avoir une capacité typique annoncée de 4 500 mAh.

Quoi qu’il en soit, c’est un énorme pas en arrière par rapport au Galaxy S21+ et le place au même niveau que le Galaxy S20+ de l’année dernière.

D’autres mauvaises nouvelles ?

Bien sûr, Samsung pourrait tirer plus d’autonomie d’une batterie plus petite grâce à des optimisations logicielles et des processeurs plus économes en énergie. Cependant, cela semble toujours pas bon sur le papier, surtout avec Samsung qui a également déclassé la batterie du Galaxy Z Fold 3. Espérons que la baisse de la capacité de la batterie du Galaxy S22+ soit compensée par une autre nouvelle fonctionnalité ou peut-être un design plus fin et plus léger.

La gamme de smartphones Galaxy S22 de Samsung devrait délaisser la caméra sous l’écran, une caractéristique vue pour la première fois avec le Galaxy Z Fold 3. Il pourrait également y avoir davantage de modèles utilisant le Snapdragon 898 que le très attendu Exynos 2200 alimenté par un GPU de AMD. Le Galaxy S22 semble prendre un mauvais départ en ce qui concerne les attentes, mais il est honnêtement trop tôt pour le juger à ce jour.