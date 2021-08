La Apple Watch Series 7 va se vanter d’une fonction « Place à la marche »

Cette année, Apple aurait tout planifié, dans le but d’éviter tout retard qui pourrait être causé par des difficultés de production. En conséquence, tous les iPhone seront annoncés le mois prochain, et les ventes démarreraient également fin septembre, du moins pour une partie des nouveaux modèles.

Si l’on ne sait pas exactement comment tout cela va fonctionner, Apple permettra très probablement à l’Apple Watch de diffuser le contenu de Time to Run depuis l’iPhone et l’application Exercice, offrant ainsi une expérience très simple depuis l’application installée sur la montre.

Le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, a maintenant révélé une autre fonctionnalité à venir sur l’Apple Watch de nouvelle génération : il s’agit de « Time to Run » (Place à la marche), un service précédemment disponible pour les abonnés Apple Fitness+ et qui comprend des histoires audio à écouter pendant l’entraînement.