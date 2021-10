Les dates de livraison des précommandes de l’Apple Watch Series 7 repoussées à décembre

Certains de ceux qui ont précommandé l’Apple Watch Series 7 ont découvert que toutes les discussions sur les problèmes de production entraînant un approvisionnement limité de la montre étaient vraies. Non, ce n’était pas seulement un moyen pour Apple d’inciter les acheteurs hésitants à acheter une nouvelle smartwatch dans les premiers jours de lancement.

Le lancement vendredi dernier des précommandes pour la dernière itération de l’Apple Watch a rapidement repoussé les dates de livraison au-delà de la date de sortie du 15 octobre. Les précommandes pour les modèles en acier inoxydable de la montre ont rapidement été repoussées à novembre. Bloomberg rapporte que certaines des versions les plus chères de l’appareil sont « actuellement indisponibles », tandis que d’autres ont une date de livraison repoussée à décembre.

Parmi les modèles onéreux de l’Apple Watch Series 7 qu’Apple considère comme « actuellement indisponibles », on trouve une paire de modèles à 879 euros ; l’une est en titane argenté avec un bracelet en cuir, et l’autre est un modèle en titane noir avec un bracelet en silicone. Pendant ce temps, les modèles d’Apple Watch les plus chers, qui font partie du partenariat entre Hermès et Apple, affichent des dates de livraison en novembre et décembre.

Outre l’Apple Watch Series 7, les délais de livraison de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max ont été prolongés à novembre. L’offre d’Apple, qui permet aux utilisateurs d’obtenir jusqu’à 195 euros en échange d’une Apple Watch Series 6, va certainement attiser la demande pour la nouvelle montre.

La façon dont les ventes des nouveaux iPhone 13 et Apple Watch Series 7 se comporteront jouera un rôle important pour déterminer les résultats d’Apple au cours du dernier trimestre de l’année, qui est son premier trimestre fiscal en 2022. Les analystes s’attendent à ce que la société réalise un chiffre d’affaires de près de 120 milliards de dollars au cours des trois mois allant d’octobre à la fin de l’année. Cela se traduirait par un gain de 7 % d’une année sur l’autre pour Apple.

Rendez-vous dans un Apple Store pour tenter d’en avoir une

Sans une nouvelle fonctionnalité de santé majeure pour l’Apple Watch Series 7, les écrans plus grands de 45 mm et 41 mm (1 mm de plus que l’année dernière), un temps de charge 33 % plus rapide et un nouveau clavier AZERTY à l’écran sont les principales raisons d’acheter la montre. Si vous voulez essayer de vous procurer une Apple Watch Series 7 avant novembre et décembre, vous pouvez vous rendre dans votre Apple Store local le 15 octobre (ce vendredi) et faire votre achat sur place.

Bien sûr, l’inconvénient d’acheter votre Apple Watch dans un Apple Store est que les stocks sont limités et que la configuration exacte que vous souhaitez n’est peut-être pas disponible dans le magasin. Si vous avez déjà précommandé votre nouvelle Apple Watch Series 7, vous avez peut-être reçu une notification indiquant que votre nouvelle montre se prépare à être expédiée. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez vous attendre à ce que l’appareil arrive avant vendredi.

Même si vous êtes du genre à voir le verre à moitié plein, seules quelques précommandes pourraient arriver mercredi ou jeudi, tandis que la grande majorité devra attendre le vendredi 15 pour enfiler sa nouvelle Apple Watch Series 7.