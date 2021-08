L’écran du Galaxy Z Fold 3 utilise une technologie Eco OLED plus économe en énergie

Cette technologie a d’autres effets secondaires. L’un d’eux est que la réduction de la quantité de plastique utilisée dans le smartphone le rend plus respectueux de l’environnement. Mais, l’avantage le plus important pour les utilisateurs finaux est sans doute le fait que davantage de lumière peut être transmise au capteur photo situé sous l’écran sans que le polariseur gêne.

La Eco OLED utilise une stratégie différente qui consiste à utiliser la structure des pixels pour minimiser la réflexion et supprimer la nécessité d’avoir un polarisant. Cette couche est le plus souvent une couche de film sombre qui oblige le panneau OLED situé en dessous à émettre davantage de lumière et, par conséquent, à consommer davantage d’énergie.

Un écran OLED classique est composé d’un panneau OLED qui contient les diodes et d’un polariseur en plastique qui réduit la réflexion de la lumière et augmente le contraste. Dans le cas d’un appareil pliable comme le Galaxy Z Fold 3, une autre couche vient s’ajouter à ces deux éléments, le Ultra-Thin Glass de Samsung.