L’Apple Store est indisponible avant les précommandes de l’Apple Watch Series 7 à 14 heures

Même si l’Apple Watch Series 7 a été critiquée pour ses améliorations incrémentales par rapport à la précédente génération, elle constitue tout de même un pas dans la bonne direction. La plus grande mise à niveau, sans l’ombre d’un doute, est la nouvelle architecture de charge avec un câble USB Type-C à charge rapide, permettant à la montre de se charger jusqu’à 33 % plus rapidement que sa prédécesseure.

Et pendant que vous attendez, vous pouvez vous préparer à appuyer sur la gâchette de votre prochain bijou portable. Hier, les premiers listings ont révélé les différentes configurations de l’Apple Watch 7, tant pour la version en aluminium que pour la version en acier inoxydable, il n’y a donc plus de surprise.