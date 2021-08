La gamme Galaxy S22 sera équipée du Snapdragon 898, et non de la puce AMD de Samsung

Le message implique que seuls quelques marchés recevront un Galaxy S22 avec la puce Exynos 2200 dotée du GPU de AMD et que cela n’a rien à voir avec les performances de la puce. Les rapports ont dressé un tableau positif, certains allant jusqu’à dire que le processeur est aussi bon que la puce Apple A14 Bionic qui équipe la gamme d’iPhone 12. C’est plutôt en raison de problèmes de faible rendement et de production de masse .

Après les annonces du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3, il est temps que les rumeurs concernant la gamme de smartphones Galaxy S22 occupent le devant de la scène. La chose la plus excitante à propos de la nouvelle gamme est peut-être le chipset Exynos 2200 alimenté par une puce AMD. Selon les dernières informations de lanzuk du forum Naver de Corée du Sud, seules quelques régions recevront le chipset de Samsung.