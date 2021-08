La puce Tensor de Google pourrait être un Exynos 9855 rebrandé

by

Depuis que Google a officiellement annoncé que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro attendus cet automne seront alimentés par un processeur conçu sur mesure, les spéculations vont bon train sur le fait que Samsung le fabriquerait.

En octobre de l’année dernière, la rumeur voulait que Samsung travaille sur deux nouvelles puces — Exynos 9855 et Exynos 9925. Alors que nous avons entendu plusieurs rumeurs concernant le Exynos 9925, les fuites concernant le Exynos 9855 ont été rares. Maintenant, selon un rapport du site Web néerlandais Galaxy Club, la puce Tensor de Google, dont on parle tant, est probablement un Exynos 9855 relooké.

Comme le souligne GalaxyClub, le Exynos 9855 porte le nom de code Whitechapel. Au cas où vous ne seriez pas au courant, Whitechapel est le nom de code interne utilisé pour la puce Tensor de Google. De plus, la rumeur veut que le Tensor de Google utilise le processus de 5 nm de Samsung. Si la dernière rumeur est vraie, il semble que Samsung soit plus impliqué dans le développement de Tensor que dans sa fabrication.

Gardez à l’esprit que le Exynos 9855 n’est pas la puce Exynos prévue avec le GPU AMD. Il s’agit du Exynos 9925, que Samsung lancera probablement sous le nom de Exynos 2200, avec la série Galaxy S22 l’année prochaine. Cela signifie que le Exynos 9925 aura des performances CPU et GPU améliorées par rapport au Exynos 2100. On peut donc s’attendre à ce que le Exynos 9855 offre des performances plus proches du Exynos 9840 (Exynos 2100) présent dans le Galaxy S21.

Bien sûr, la puce Tensor sera également livrée avec des ajustements AI et ML supplémentaires. Et, vous avez également la puce de sécurité Titan M2 de Google en plus de ce qu’offre le Exynos 9855.

Une implication de Samsung attendue

Le Exynos 9855 de Samsung pourrait avoir simplement donné à Google une bonne base de travail. Cependant, nous devrons attendre que Google révèle les détails techniques de Tensor pour en être totalement sûr.

L’implication de Samsung dans Tensor n’est pas une surprise, puisque même les spécifications de la rumeur avaient des similitudes avec les puces Exynos. Néanmoins, il sera intéressant de voir comment Tensor tient la route lorsqu’il fera ses débuts sur les Pixel 6 et 6 Pro plus tard cette année.