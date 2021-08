Le Galaxy S21 FE de Samsung sera probablement lancé très prochainement

Le Galaxy S21 FE 5G de Samsung n’a pas été dévoilé aux côtés du Galaxy Z Fold 3, du Galaxy Z Flip 3, et d’autres produits le 11 août, mais il semble que le smartphone pourrait bien débarquer très bientôt.

En effet, le Galaxy S21 FE a maintenant été certifié par Bluetooth SIG (Special Interest Group), comme l’a repéré PriceBaba. C’est quelque chose qui se produit généralement dans un délai d’environ un mois après le lancement, et il n’y a aucun doute quant au smartphone qui a été certifié, car avec les numéros de modèle (pour trois versions différentes), chacun est étiqueté comme le Galaxy S21 FE 5 G.

Au-delà d’un lancement imminent, le listing ne révèle pas grand-chose. Il confirme essentiellement que le smartphone prend en charge à la fois le Bluetooth et la 5G — pas vraiment une surprise. Bien qu’il soit intéressant de noter qu’il n’y a aucune mention d’une version 4G ici, cela pourrait signifier que le Galaxy S21 FE ne sera lancé que dans une variante 5G, contrairement à son prédécesseur.

Alors quand exactement pourrions-nous avoir un aperçu officiel de ce nouveau smartphone ? Eh bien, une précédente rumeur a suggéré un lancement en octobre, et cela serait plus ou moins logique avec la certification Bluetooth SIG maintenant.

Cependant, le Galaxy S21 FE 5G pourrait arriver encore plus tôt, peut-être en septembre.

Nous savons beaucoup de choses

Quoi qu’il en soit, nous avons une bonne idée de ce que nous pouvons attendre de lui grâce aux fuites et aux rumeurs. Elles indiquent un écran Super AMOLED de 6,4 pouces d’une résolution de 2 340 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur haut de gamme Snapdragon 888, et une batterie d’une capacité de 4 500 mAh. Le capteur photo serait un appareil à triple lentille, avec un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x, et le design serait analogue à celui du Galaxy S21, bien qu’avec la même couleur sur le bloc de la caméra que l’arrière de la coque arrière.

Sans nouveau Galaxy Note cette année, les fans de Samsung manquent actuellement d’un flagship conventionnel pour la seconde moitié de l’année 2021. Il y a le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, mais en tant que smartphones pliables, ils sont un peu spécialisés, et le Z Fold 3 est également très cher.

En revanche, le Galaxy S21 FE est une proposition plus conventionnelle, avec un prix probablement beaucoup plus acceptable.