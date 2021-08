L’annonce du Pixel 5a pourrait finalement avoir lieu ce mardi 17 août

by

Le Pixel 6 pourrait être le smartphone Google le plus excitant à venir depuis le Pixel original en 2016. Cependant, avant que le smartphone ne soit officiellement lancé par le géant de la recherche, le Pixel 5a fera son apparition sur le marché en premier.

Il y a eu un certain débat sur le moment où cela se produira exactement, mais il semble que le lancement soit proche. À vrai dire, ce n’est qu’une question d’heures maintenant. En plus de cette date probable, les sources fournissent également quelques photos des composants du smartphone, affirmant ce que nous avons déjà entendu sur le prochain Pixel de milieu de gamme de Google.

Comparé au Pixel 6, le Pixel 5a semble presque ordinaire et peu excitant. Après tout, il arbore un design qui existe depuis le Pixel 4 en 2019. Néanmoins, il pourrait être ce que certains consommateurs préfèrent, un smartphone 5G abordable sans la médiatisation que les flagships ont.

Android Police a récupéré quelques photos de composants qui partent dans les boutiques de réparation avant l’annonce officielle du Pixel 5a. Elles correspondent aux rendus que nous avons vus jusqu’à présent, à quelques détails qui ne peuvent être remarqués que dans les matériaux réels. En effet, les nouvelles images laissent à nouveau entendre que le design du Pixel 5a 5G sera presque identique à celui du Pixel 4a 5G de l’année dernière.

Il s’agit notamment de la conception nervurée du bouton d’alimentation ainsi que de la texture caoutchouteuse de la coque arrière au lieu du plastique dur qui était proposé sur son prédécesseur. Le bord supérieur du châssis semble comporter une découpe pour la prise audio de 3,5 mm. Son bord droit comporte le bouton d’alimentation nervuré et le bouton de volume. Un capteur d’empreintes digitales, et un module de caméra carré qui loge une configuration à double caméra, et un flash LED peuvent être vus sur la coque arrière de l’appareil.

Un lancement à 450 dollars

La fuite montre également une batterie de 4 680 mAh qui en fait potentiellement la batterie de plus grande capacité parmi les autres smartphones Pixel du marché. Les autres spécifications attendues comprennent le processeur Snapdragon 765G analogue au Pixel 4a 5G et au Pixel 5 de l’année dernière. Selon le reste des spécifications, cela pourrait faire du Pixel 5a une option plus déroutante à la lumière de ces deux-là.

Selon la source, le Pixel 5a pourrait être annoncé le 17 août, mais pourrait ne pas arriver dans les boutiques avant le 26 août. Le prix attendu est d’environ 450 dollars, ce qui le place un peu en dessous du Pixel 4a 5 G. Malheureusement, le smartphone ne devrait être disponible qu’aux États-Unis et au Japon.