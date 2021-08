Le lancement du realme Book est confirmé pour le 18 août

Nous avons entendu parler des plans de realme pour lancer un ordinateur portable depuis très longtemps. La société chinoise a confirmé qu’elle travaillait sur des ordinateurs portables (ainsi que des tablettes) au début du mois dernier. Nous avons depuis vu le PDG de Realme India, Madhav Sheth, teaser le realme Book, qui est-ce que l’ordinateur portable sera nommé, à de multiples occasions. Eh bien, dépassant les rendus et les couleurs, nous avons maintenant une date de lancement officielle pour le realme Book.

Dans une publication sur Weibo, realme a confirmé cette semaine qu’elle lancera en Chine son ordinateur portable tant attendu, le realme Book, le 18 août, à 9 heures, heure française. Oui, la société lance d’abord l’ordinateur portable dans son pays d’origine au lieu de l’Inde, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit lancé dans d’autres pays prochainement.

Le géant chinois a confirmé certaines des caractéristiques clés depuis des teasers sur Twitter, mais la plupart d’entre elles continuent d’être inconnues. Cependant, à ce jour, tout fuit avant le lancement et nous connaissons les spécifications attendues du realme Book.

Cet ordinateur portable sera doté d’un écran 2K de 14 pouces avec une résolution de 2160 × 1440 pixels et une luminosité maximale de 300 nits, selon un rapport du Realme Times. On ne connaît pas le matériau du châssis pour le moment. Cependant, nous savons qu’il sera disponible dans les coloris bleu et gris.

Sous le capot, le realme Book embarquera le processeur mobile Intel Core i5-1135G7 de 11e génération, ainsi que jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD PCIe. L’ordinateur portable fonctionnera sous Windows 10 (évolutif vers Windows 11), comprendra un capteur d’empreintes digitales avec une prise en charge de Windows Hello, deux haut-parleurs Harmon Kardon, un clavier rétroéclairé, et plus encore.

Un nouvel acteur sur le marché

En termes de connectivité, vous trouverez un port USB 3.2 Gen 1, deux ports USB C 3.1 et une prise audio de 3,5 mm à bord. Le port USB-C va offrir un support à la charge rapide de 65 W. Vous avez une batterie de 54 Wh sous le capot, selon le rapport.

Quant au prix, le rapport suggère que le realme Book sera lancé à un prix de plus de 55 000 roupies (environ 630 euros) en Inde. Il portera le nom de realme Book Slim dans le pays pour souligner la légèreté et le design épuré de l’ordinateur portable. Malheureusement, il y a peu de chance de le voir arriver en France.