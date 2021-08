Android 12 permettra aux utilisateurs de jouer à des jeux en cours de téléchargement

Google a annoncé que Android 12 prendrait en charge une nouvelle fonctionnalité de téléchargement à la volée pour les jeux les plus récents. Annoncée lors du Google for Games Developer Summit, cette fonctionnalité permet aux joueurs de commencer à jouer plus rapidement que jamais et permet de lancer les jeux après avoir seulement téléchargé les éléments essentiels à leur fonctionnement.

La fonction « play-as-you-download » n’est pas complètement nouvelle pour Android. Cependant, ce nouveau firmware Android 12 fera en sorte que le système l’utilise par défaut pour les nouveaux titres Google Play.

La façon dont la procédure fonctionne est que le système va diviser les plus grands actifs du jeu. Les catégories de la division impliqueront ce qui est immédiatement nécessaire pour exécuter le jeu et ce qui peut simplement être téléchargé plus tard. Les éléments restants seront ajoutés en arrière-plan sans entraver le temps de jeu.

Lors de la conférence numérique, Google a déclaré : « Nous voyons des jeux de 400 mégaoctets devenir disponibles en 10 secondes au lieu de plusieurs minutes ». L’entreprise affirme également que l’expérience utilisateur s’en trouvera considérablement améliorée.

La société ajoute que les joueurs n’auront pas à changer de jeu s’ils choisissent d’opter pour la fonction « jouer en téléchargeant », éliminant ainsi la crainte de perdre leur progression. « Si vous utilisez le format Android App Bundle, il vous suffit de télécharger votre jeu, et nous ferons le reste sur Android 12 », précise Google.

Ce système deviendra obligatoire en août

Si les développeurs doivent actuellement rejoindre la version bêta pour bénéficier de cette option, à l’avenir, Google adoptera par défaut ce système pour les jeux, qui deviendra obligatoire en août.

Pour ceux qui se demandent quand leur smartphone recevra Android 12, Google a partagé une feuille de route avec pour les versions bêta, confirmant qu’une version finale arrivera courant en août.