Fairphone 4 : bientôt un smartphone avec un support 5G et Android 11

Le Fairphone 4 5G est dans les starting-blocks. Le fournisseur néerlandais de ce qui est probablement le smartphone le plus facilement réparable et le plus durable au monde prévoit apparemment un grand saut sur le plan matériel, car entre autres choses, le support 5G sera proposé ici.

Le futur Fairphone 4 sera apparemment lancé sur le marché dans les prochaines semaines ou les prochains mois, car une entrée pour le nouvel appareil est récemment apparue pour la première fois à la Wi-Fi Alliance. Cela annonce la prochaine version du smartphone « équitable », bien que pratiquement aucun détail sur l’appareil ne soit encore disponible.

Comme on peut le voir dans l’entrée de la Wi-Fi Alliance, le Fairphone 4 sera le premier modèle à être doté du support 5G. Cela est confirmé par le nom de l’appareil qui y figure. Le smartphone « équitable » sera donc aussi, de toute évidence, adapté à la dernière génération de réseaux mobiles.

On ignore actuellement quel fabricant fournira le SoC et le modem 5G. Toutefois, les numéros de version du microprogramme WLAN figurant dans la Wi-Fi Alliance laissent penser que le fabricant de puces américain Qualcomm sera une fois de plus le fournisseur du processeur.

Fairphone et Qualcomm travaillent également ensemble depuis des années, un changement de fournisseur de CPU est donc tout sauf probable.

Un smartphone très facile à réparer

Le Fairphone 4 5G sera également livré avec Android 11, de sorte que les acheteurs de ce smartphone seront également à jour en termes de système d’exploitation. Nous ne savons pas encore quand et à quels prix le Fairphone 4 avec le support de la 5G arrivera sur le marché. Une entrée dans l’Alliance Wi-Fi ne signifie pas nécessairement qu’un lancement sur le marché est imminent.

Le Fairphone est le seul smartphone conçu pour le marché de masse qui est très facile à réparer grâce à sa conception modulaire. Le fabricant propose diverses pièces de rechange à l’achat et devrait étendre ce concept avec le nouveau modèle. L’entreprise s’efforce également de rendre sa chaîne d’approvisionnement équitable, afin que tous les matériaux proviennent de la source la plus respectueuse de l’environnement possible.