Tous les détails sur le S Pen Pro, le stylet du Galaxy Z Fold 3, ont été divulgués

Les fuites du Galaxy Z Fold 3 sont devenues incontrôlables au cours des dernières semaines. Mais, il semble que la société mène une bataille sans fin, étant donné la façon dont l’industrie technologique évolue de nos jours. La dernière en date nous permet de voir de plus près le stylet du futur smartphone pliable, le S Pen Pro.

Le nom du S Pen Pro a été révélé en janvier dernier lorsque Samsung a annoncé le Galaxy S21 Ultra, qui a été lancé avec son propre S Pen. Près de huit mois se sont écoulés depuis, et il semble qu’il ait fallu à Samsung tout ce temps pour le concrétiser. Mais l’attente en valait la peine, car il s’agit peut-être du plus grand changement que Samsung ait jamais apporté au S Pen. Si nous avons supposé qu’il s’agissait du stylet avec lequel le Galaxy Z Fold 3 serait livré, et cette supposition s’est avérée exacte, semble-t-il.

Le stylet S Pen Pro a fait surface à la fois dans une image et dans une courte vidéo. Les deux vous permettent de voir ce stylet de près. Si vous jetez un coup d’œil à l’image fournie ci-dessous, vous verrez que le stylet possède plusieurs boutons.

곧 출시될 S펜 프로의 각 버튼별 기능은

이렇지 않을까 하면서 만들어본 사진. 아래의 밋밋한 버튼이 페어링 버튼인건 확실하고,

튀어나온 버튼은 보통 S펜의 버튼 역할일 것이고,

위에 토글은 BT 기능 ON/OFF 하는걸로 예상.. pic.twitter.com/TM8gxbPeSp — ROOT (@TEQHNIKACROSS) August 7, 2021

Le bouton du haut sert à activer ou désactiver la fonction Bluetooth. Plus près de la pointe du stylet, vous verrez le bouton d’appairage, et le bouton de fonction. Cela suggère que le stylet offrira essentiellement tout ce à quoi nous sommes habitués avec la gamme Galaxy Note, et peut-être même quelques nouvelles fonctionnalités. La vidéo est présentée ci-dessous.

La plus grande différence avec les autres S Pen est une petite lumière sur le bouton de fonction près de la pointe, ce qui suggère une batterie rechargeable à l’intérieur. Il semble également y avoir un curseur en haut du stylo dont la fonctionnalité est encore un mystère.

Un stylet dédié au Galaxy Z Fold 3

Ce stylet S Pen est spécialement conçu pour le Galaxy Z Fold 3, si l’on en croit les rumeurs. Le verre ultra-mince de l’appareil sera considérablement plus résistant que celui du Galaxy Z Fold 2, ce qui a permis à Samsung d’utiliser le stylet avec l’appareil. Pourtant, ce verre n’est pas aussi solide que celui que Samsung mettrait sur un smartphone ordinaire (non pliable). Par conséquent, la société a dû créer un stylet spécial qui sera facile à utiliser sur le Galaxy Z Fold 3, d’une certaine manière.

Le S Pen Pro est le résultat du travail de Samsung. Le Galaxy Z Fold 3 devrait remplacer le smartphone Galaxy Note de cette année. En plus du Galaxy S21 Ultra, c’est le seul smartphone, sorti cette année, qui prendra en charge le S Pen.

Le Galaxy Z Fold 3 deviendra officiel le 11 août, aux côtés du S Pen Pro. Les Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic et Galaxy Buds 2 seront également lancés à cette date.