Samsung révèle le Galaxy S21 FE dans une publication sur Instagram

Samsung serait en train de sévir contre les fuites, en particulier celles qui utilisent prétendument du matériel protégé par le droit d’auteur. Cependant, il semble que l’entreprise ait elle-même parfois des problèmes à cet égard. Il n’est pas rare que les réseaux sociaux des entreprises se trompent accidentellement et publient des informations avant leur annonce officielle. C’était apparemment le cas lorsque le propre compte Instagram de Samsung a publié une image presque banale qui s’est avérée inclure un aperçu du Galaxy S21 FE.

L’image ne révèle en fait rien de nouveau sur le prochain smartphone, du moins rien dont nous n’avons pas encore entendu parler. Elle ne montre que l’arrière du smartphone, qui est naturellement la partie la plus distinctive de tout smartphone.

En fait, le seul signe révélateur qu’il ne s’agit pas de l’un des modèles Galaxy S21 existants est que la bosse de la caméra est exactement de la même couleur que le reste de la plaque arrière.

La partie la plus importante de cette fuite est peut-être le fait que le Galaxy S21 FE existe bel et bien, du moins dans sa forme, même si ce n’est pas encore dans son nom. Samsung n’a jamais reconnu officiellement l’existence d’une autre « Fan Edition », mais le fait qu’il est soudainement sorti dans une publication Instagram suggère qu’il pourrait voir le jour.

Heureusement, SamMobile a déjà sauvegardé l’image pour la postérité.

Un avenir incertain

D’après les fuites et les rumeurs, le Galaxy S21 FE devrait être une version abordable de la série phare qui ne lésine pas sur les spécifications, avec le processeur Snapdragon 888 5G, 8 Go de RAM et un écran de 6,5 pouces d’une résolution full HD+ et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait toutefois équipé de la même configuration à trois caméras que le Galaxy S20 FE de l’année dernière. Il fonctionnera sous Android 11 dès sa sortie, quelle que soit la date de son lancement effectif.

L’avenir du Galaxy S21 FE a toujours été incertain et le restera jusqu’à ce que Samsung annonce effectivement l’appareil. Il a été rapporté qu’il a été retardé et presque annulé en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Cependant, la production aurait finalement repris le mois dernier, ce qui suggère une date de lancement au plus tôt en octobre.