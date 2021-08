Les spécifications et le prix officiels des Galaxy Buds 2 dévoilés

Samsung s’apprête à lancer toute une série de produits lors de son événement Galaxy Unpacked dans quelques heures seulement. Cependant, nous avons vu plusieurs rendus, fuites, et même une vidéo de prise en main des futurs écouteurs Galaxy Buds 2. Maintenant, les caractéristiques, le prix et les rendus officiels de l’appareil ont été divulgués par le biais d’un listing sur Amazon.

En effet, Amazon France a listé les Galaxy Buds 2 avant leur lancement le 11 août. Le listing, qui n’est plus en ligne sur le site français d’Amazon, montre les rendus officiels des écouteurs. Il met en lumière les principales caractéristiques des Galaxy Buds 2.

Le listing révèle que les Galaxy Buds 2 seront disponibles en trois couleurs : blanc, noir et vert. Bien que les modèles noir et vert soient dotés du très attendu design bicolore, où la couleur de l’intérieur de l’étui de charge correspond à la couleur des écouteurs, le modèle blanc semble avoir un design unicolore.

En outre, selon la section des détails du produit, les Galaxy Buds 2 seront dotés d’un design « minimaliste et ergonomique ». De plus, il est également mentionné que les écouteurs sont dotés d’une réduction active du bruit (ANC) et d’une prise en charge du son surround. Ils offrent également jusqu’à 29 heures d’autonomie et prennent en charge la recharge sans fil.

Cependant, nous savons déjà que l’appareil sera capable d’offrir une autonomie de 18 heures avec l’annulation active du bruit (ANC) activée et 28 heures avec l’ANC désactivée. De plus, une batterie d’une capacité de 61 mAh se trouvera à l’intérieur de chacun des écouteurs et l’étui de charge sera doté d’une batterie de 472 mAh.

Une autonomie de 18 heures

En outre, le Galaxy Buds 2 sera doté d’une paire de haut-parleurs de 11 mm, dont un woofer de 11 mm et un tweeter de 6,5 mm. De plus, il sera compatible avec la connectivité Bluetooth 5.2, disposera d’une configuration à 3 microphones et sera classé IPX7 pour sa résistance à l’eau et à la poussière.

Il pèsera environ 51,5 g et aura des dimensions de 50 x 50 x 28 mm. En outre, dans la section « description technique », les Galaxy Buds 2 seront compatibles avec les smartphones fonctionnant sous Android 7 ou plus et les iPhone fonctionnant sous iOS 10 ou plus. Il sera accompagné d’une garantie de 2 ans.

Un prix de 170 euros

En ce qui concerne le prix, nous avons déjà vu le prix présumé du Galaxy Buds 2 plus tôt ce mois-ci. Ainsi, selon la fuite précédente, le prix du Galaxy Buds 2 sera de 168,17 euros en France. Le listing mentionne également que le produit sera lancé le 11 août.

Samsung, outre les Galaxy Buds 2, se prépare à lancer ses appareils Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip de nouvelle génération et la nouvelle Galaxy Watch 4 avec la nouvelle surcouche One UI Watch basée sur Wear OS lors de son événement du 11 août.