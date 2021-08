Xiaomi Mi MIX 4 : une fuite révèle presque tous les détails

Avant la présentation du 10 août, presque toutes les données techniques et les images du nouveau Xiaomi Mi MIX 4 ont été divulguées. Le smartphone haut de gamme de 6,67 pouces est propulsé par le Snapdragon 888+ de Qualcomm et possède un écran OLED « sans trous » grâce à une nouvelle caméra sous l’écran.

Alors que le fabricant chinois a réussi à limiter au maximum les fuites concernant le Xiaomi Mi MIX 4 au cours des dernières semaines et des derniers mois, le « Reviewers Guide » relayé par Gizmochina, qui a été remis à l’avance à des testeurs sélectionnés du smartphone, a fuité sur Internet juste un jour avant l’événement de lancement. Il révèle non seulement des images officielles, mais aussi les spécifications détaillées du smartphone Android. Les rumeurs discutées à l’avance sont donc largement confirmées.

Au format de 6,67 pouces, le Xiaomi Mi MIX 4 sera doté d’un écran AMOLED d’une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, d’une profondeur de couleur de 10 bits et d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. En outre, l’écran tactile, qui est équipé d’un taux d’échantillonnage de 480 Hz, prendrait en charge des fonctionnalités telles que Dolby Vision et HDR10+. L’écran est protégé par le verre Gorilla Glass Victus amélioré de Corning, qui sera également utilisé dans les nouveaux modèles Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 de Samsung.

Le nouveau Snapdragon 888+, une puce à 8 cœurs avec une vitesse d’horloge allant jusqu’à 3,0 GHz, est censé être le cerveau du smartphone. Il est couplé à de la RAM LPDDR5 et de la mémoire UFS 3.1, pour lesquelles aucune capacité n’a encore été annoncée.

En ce qui concerne la caméra, le Xiaomi Mi MIX 4 s’appuie sur une caméra sous l’écran (UDC) à l’avant, ce qui permet une façade sans trou ni encoche. Contrairement à la caméra de 4 mégapixels à faible résolution de Samsung, il devrait être possible d’atteindre ici jusqu’à 20 mégapixels avec une taille de pixel de 1,6 micromètre.

Un bloc caméra à triples capteurs

À l’arrière, en revanche, un bloc à triple caméra avec un capteur principal de 108 mégapixels (le Samsung Isocell Bright HMX) et des objectifs ultra grand-angle et zoom 5x respectivement de 13 mégapixels et 8 mégapixels seront utilisés. Les autres spécifications clés du Xiaomi Mi MIX 4 comprennent une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec une recharge rapide de 120 watts (50 watts sans fil), un son Hi-Res avec des haut-parleurs Harman Kardon, une bande ultra-large (UWB), un modem 5G, le Wi-Fi 6, le NFC et un boîtier étanche IP68 pesant un peu moins de 225 g en gris, blanc ou noir.

Aucune information n’est encore disponible sur les éventuelles variantes internationales et donc aussi européennes du Xiaomi Mi MIX 4 avec la surcouche MIUI 12.5 (Android 11). Les informations sur les prix de la région asiatique font également défaut jusqu’à présent. Les détails divulgués sur Weibo ont été supprimés entre-temps.