Le tapis de charge sans fil AirPower réapparaît sous la forme d’un prototype fonctionnel

by

by

Après avoir présenté le prototype de la première génération de l’Apple Watch au début de 2020, le collectionneur de prototypes d’appareils Giulio Zompetti a mis la main sur un rare modèle technique du tapis de charge sans fil AirPower annulé par Apple. L’Italien a récemment partagé quelques informations intéressantes sur le dispositif de recharge sans fil qu’Apple n’a pas pu livrer à ses clients.

Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, en 2017, Apple a teasé un tapis de charge sans fil unique qui peut charger simultanément sans fil un iPhone, une Apple Watch et des AirPods. Nous avons ensuite vu diverses alternatives AirPower apparaître sur le marché. Cependant, Apple a continué à retarder le produit et a finalement annulé le projet AirPower, citant des problèmes de surchauffe et d’autres problèmes techniques.

Zompetti, qui est un passionné collectionneur de prototypes, a pu acquérir un prototype de tapis de charge AirPower auprès d’une entreprise chinoise de déchets électroniques. Il a également réussi à faire fonctionner l’appareil et à charger simultanément deux prototypes d’iPhone sur le tapis de charge. Vous pouvez voir ci-dessous son récent tweet montrant le fonctionnement du produit.

Par ailleurs, Zompetti a partagé avec The Verge quelques informations intéressantes sur le tapis de charge AirPower. Il a également partagé deux photos en gros plan de l’intérieur du produit, montrant la conception complexe des circuits de l’appareil. Vous pouvez les consulter ci-dessous.

D’après les images, il y a 22 bobines de charge à l’avant de l’appareil et 22 circuits de contrôle à l’arrière. Et comme il s’agit d’un prototype, le modèle AirPower est également livré avec une coque interactive pour permettre aux ingénieurs d’interagir avec l’appareil, selon The Verge.

Ça restera un prototype…

En outre, le prototype AirPower ne fonctionne pas avec les modèles d’iPhone produits de série. Il doit être associé à un prototype spécial d’iPhone pour activer les bobines de charge. Zompetti a reçu le produit en décembre et a pu le faire fonctionner en utilisant des prototypes d’iPhone et un câble Lightning de série.

« Il ne fonctionne pas avec les appareils de série, car les bobines sont réveillées par l’appareil. C’est un prototype d’ingénierie, ce n’est pas fait pour être branché et joué. Lorsque j’ai connecté mon câble série Lightning, j’ai pu voir quelques caractères sur le journal, donc une fois que j’ai fixé le taux BAUD, j’ai pu lire un journal compréhensible », a déclaré Zompetti.

En ce qui concerne le problème de surchauffe pour lequel Apple a annulé le projet AirPower, Zompetti indique qu’il n’a pas été en mesure de reproduire ce problème sur son modèle. Cependant, il ajoute qu’il « ne peut toujours pas dire qu’il n’existe pas ».

Maintenant, il convient de mentionner que lorsque Apple travaillait sur le AirPower à l’époque, c’était un produit très attendu. Ainsi, lorsque le géant de Cupertino a annulé le projet, de nombreux fans et de potentiels clients ont été déçus. Zompetti affirme donc que, bien qu’il ait collectionné plusieurs prototypes d’appareils Apple, le prototype AirPower est « certainement parmi les meilleurs » d’entre eux.