Une fuite du Mi MIX 4 montre le design et le module de la caméra arrière

Xiaomi se prépare à lancer le Mi MIX 4 la semaine prochaine, le 10 août, aux côtés de la série de tablettes Mi Pad 5 en Chine. Maintenant, à seulement quelques heures du lancement, l’appareil a fuité une fois de plus dans une affiche promotionnelle. Comme repéré dans une publication Weibo par MyDrivers, l’affiche nous donne un bon aperçu de l’arrière du prochain MIX 4.

L’affiche montre le châssis en céramique de l’appareil et l’écran sans bords. Pour les selfies, le smartphone devrait être doté d’une caméra sous l’écran. Le module de la caméra arrière peut également être vu dans l’affiche, que vous pouvez voir ci-dessous.

D’après les précédentes fuites, le Mi MIX 4 sera équipé d’un processeur Snapdragon 888 5G. Vous pourriez vous attendre à jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. La configuration de la caméra, selon les rumeurs, comprendra un capteur principal Samsung GN1s de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 40 mégapixels et un capteur téléobjectif de 48 mégapixels.

De plus, nous pourrions voir une batterie de 5 000 mAh qui va se vanter d’un support à la charge rapide de 120 W et jusqu’à 80 W de charge sans fil. Parmi les autres caractéristiques attendues, citons l’UWB, la 5G mmWave, et la surcouche MIUI 12.5 basée sur Android 11.

Les spécifications du Mi MIX 4 sont sans aucun doute attrayantes, mais là où il déçoit, c’est en termes de disponibilité.

Disponibilité en dehors de la Chine ?

Selon le tweet d’Agatha Tang, Product PR de Xiaomi Global, il est peu probable que le Mi MIX 4 soit lancé en dehors de la Chine, du moins pour le moment. « Cela me fait mal de dire cela, mais aucun plan mondial pour le moment », a écrit Agatha Tang sur Twitter.

It hurts me to say this, but no global plans at the moment. — Agatha Tang (@aggasaurus) August 5, 2021

Nous devrons attendre pour voir si Xiaomi change ses plans en termes de disponibilité du Mi MIX 4 en dehors de la Chine. Pour l’instant, il est fort probable que vous ne pourrez pas en obtenir un en dehors du pays d’origine de l’entreprise.