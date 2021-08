macOS Monterey Live Text ne sera pas exclusif aux Mac M1

Lorsque Apple a dévoilé macOS Monterey il y a quelques mois, il y a eu naturellement une certaine curiosité quant à la manière dont il allait diviser les Mac Intel et les Mac M1. Il s’avère qu’un certain nombre de fonctionnalités juteuses seraient exclusives aux Mac fonctionnant sous une puce Apple Silicon uniquement. Il s’agit notamment de la possibilité pour FaceTime d’estomper l’arrière-plan lors d’un appel vidéo et de la dictée hors ligne sur l’appareil.

« L’obsolescence planifiée » est déjà un gros mot sur le marché de l’électronique grand public, et il a déjà été lancé contre Apple un certain nombre de fois. Il est toutefois inévitable que certaines fonctionnalités logicielles soient exclusives à ses Mac M1 en raison de telle ou telle exigence matérielle, il est donc rassurant d’entendre que ce ne sera pas le cas pour au moins l’une d’entre elles.