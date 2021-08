Microsoft crée une seule application OneNote pour Windows avec une refonte visuelle

Les utilisateurs actuels de l’application dédiée OneNote pour Windows 10 seront invités à passer à l’application OneNote de bureau complète au cours du deuxième semestre de 2022. « Les progrès de Windows et d’Office nous permettront d’unifier les deux apps afin que vous puissiez bénéficier de la simplicité d’une seule app OneNote sur Windows tout en profitant de l’interface et des fonctionnalités qui vous sont déjà familières », explique l’équipe de OneNote.

