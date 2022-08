Microsoft Teams est désormais optimisé pour les Mac dotés d’une puce Apple Silicon

La plupart des ordinateurs Mac d’Apple utilisent désormais des puces M1 ou M2, à partir de l’introduction du MacBook Air et du Mac Mini alimentés par une puce M1 en 2020, il ne reste donc plus beaucoup d’applications populaires qui sont encore limitées à la couche de compatibilité Rosetta. Récemment, OneDrive a été mis à jour pour une puce Apple Silicon en février, Adobe a créé une version native d’After Effects en avril, Discord a été mis à niveau en mars et ExpressVPN a été mis à jour dans la semaine.

Les derniers ordinateurs Mac équipés de puces Apple Silicon, comme le nouveau MacBook Air M2 ou l’iMac de 24 pouces, sont toujours compatibles avec les logiciels créés pour les anciens Mac à base de processeur Intel utilisant la couche de compatibilité « Rosetta 2 ». Cependant, les logiciels fonctionnant en Rosetta 2 sont plus lents et consomment davantage de batterie que les logiciels natifs, ce qui explique en partie pourquoi Teams sur Mac n’a pas été une expérience formidable.