La mise à niveau de l’Apple M1 vers le Apple M2 se solde par un échec

by

by

Un courageux YouTuber a tenté de mettre à niveau son MacBook Pro 2020 basé sur une Apple M1 en le dotant de la dernière puce Apple M2. Étant donné que les deux se trouvent dans un MacBook Pro de 13 pouces, il ne devrait pas être impossible de transplanter la puce M2 dans l’ancienne version du MacBook — du moins en théorie.

Malgré le fait que la carte logique du nouveau MacBook Pro soit presque identique à celle de son prédécesseur, l’expérience ne s’est pas déroulée comme prévu. La tentative de mise à niveau n’a pas abouti, ce qui témoigne de la difficulté à mettre à niveau les ordinateurs portables, et ce pour plusieurs raisons.

Il faut beaucoup de courage pour prendre un appareil ou une pièce de matériel d’une valeur de plus de 1 000 euros et risquer de le détruire à des fins de test, mais c’est ce qu’a fait le YouTubeur Luke Miani dans sa dernière expérience. Il a tenté de transplanter la puce Apple M2 et la carte logique du dernier MacBook Pro de 13 pouces dans le MacBook Pro M1 de 2020. Inutile de dire que cette opération annulera complètement la garantie des deux appareils, donc si vous vous sentez également d’humeur aventureuse, assurez-vous de garder cela à l’esprit.

La première étape logique pour effectuer une telle mise à niveau est de remplacer simplement la puce M1 de l’ancien MacBook Pro par la nouvelle M2, mais le processeur est soudé et ne peut pas être remplacé. Miani a dû changer toute la carte logique pour tenter son expérience, il l’a donc retirée du dernier MacBook Pro. Il n’a pas été facile de la déplacer du Mac le plus récent vers l’ancien : le YouTubeur a dû faire face à des connecteurs de câble vraiment minuscules. Après quelques manipulations, Miani a pu installer la nouvelle carte logique dans le MacBook Pro de 13 pouces de 2020.

Cela nous amène au moment de vérité : l’ancien MacBook Pro survit-il à la mise à niveau vers la nouvelle puce Apple M2 ? Malheureusement, non. Malgré plusieurs tentatives, le YouTuber n’a pas réussi à faire démarrer l’ordinateur portable. L’écran est resté noir et l’ordinateur ne répondait pas du tout. Cela a incité Miani à remplacer le composant Touch ID, et bien qu’il ait réussi à l’échanger, il était toujours incapable de démarrer le MacBook Pro. Il n’a même pas pu le mettre en mode de récupération DFU.

Un MacBook devenu inutilisable

Selon le YouTuber, la raison de l’échec de son expérience pourrait être que le MacBook Pro 13 de 2022 possède un clavier et une interface de pavé tactile légèrement modifiés. Bien que Miani ne l’ait pas mentionné, il pourrait y avoir d’autres raisons à cela, comme les problèmes de SSD.

Même si l’expérience a échoué, la tentative vaut la peine d’être vue, et je vous recommande de regarder la vidéo ci-dessus. Il est vraiment dommage que les ordinateurs portables de nos jours manquent souvent d’évolutivité. Le fait que l’échange de l’ensemble de la carte logique d’un nouveau MacBook contre un ancien ait échoué n’est pas du tout surprenant, mais la possibilité de prendre en charge certaines mises à niveau et réparations par les utilisateurs serait certainement la bienvenue.