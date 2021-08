MIUI 13 sera lancé à la fin de 2021, confirme le PDG Lei Jun

Nous avons entendu beaucoup de rumeurs concernant la sortie prochaine de MIUI 13. Alors que les rumeurs suggèrent que Xiaomi dévoilera sa propre surcouche Android de nouvelle génération en août, ce ne sera pas le cas. Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a confirmé le calendrier de lancement de MIUI 13, et il ne correspond pas aux attentes.

Dans une publication officielle sur Weibo, Jun prononcera son discours annuel le 10 août et révélera les 10 choix les plus difficiles qu’il a faits au cours de son parcours. Depuis qu’il a annoncé l’événement du discours annuel, la communauté est curieuse de connaître les lancements qui auront lieu lors de cet événement. Ainsi, dans une publication, Jun a mis fin à toutes les rumeurs et a révélé que MIUI 13 ne sera pas dévoilé lors de l’événement du 10 août.

Mais ce n’est pas tout. Jun poursuit en mentionnant que l’équipe MIUI apprécie tous les commentaires et travaille à peaufiner l’expérience de base. Elle se concentre sur la correction de certains problèmes avec l’expérience de base. Ainsi, la sortie de MIUI 13 est retardée. Jun a conclu sa réponse en ajoutant que MIUI 13 sera publié à la fin de l’année. Et il espère qu’elle sera à la hauteur des attentes des utilisateurs.

Selon les récentes fuites, MIUI 13 sera basé sur Android 12 et apportera plusieurs nouvelles fonctionnalités. Cela inclut un nouveau centre de contrôle, une fonction de RAM étendue (analogue à la RAM virtuelle que nous avons récemment vue sur les smartphones Vivo), Natural Touch 2.0 (amélioration des performances haptiques), un nouveau gestionnaire de fichiers, et plus encore.

Il faudra patienter…

Nous avons déjà vu la communauté se plaindre de problèmes d’appareil photo et de performances, de problèmes de réactivité du tactile et de l’affichage, etc., et rendre l’expérience plus cohérente sur ses appareils est une bonne nouvelle.

Donc oui, si vous vous attendiez à ce que MIUI 13 soit dévoilé avant la version stable d’Android 12 dans les deux prochains mois, eh bien, ce ne sera pas le cas. Cependant, nous nous attendons à ce que le géant chinois montre sa prochaine surcouche Android plus tard ce mois-ci et recueille les commentaires des premiers testeurs.