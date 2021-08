Le Mi MIX 4 de Xiaomi sera lancé le 10 août avec une caméra sous l’écran

Xiaomi va lancer son nouveau fleuron, le Mi MIX 4, au milieu du mois. Des fuites concernant le Mi MIX 4 ont déjà fait surface par le passé. Maintenant, avant son lancement, une image a fait surface sur la toile révélant ses principaux détails.

Selon les nouvelles fuites du Mi MIX 4 relayées par ITHome, il s’agit du premier smartphone de la société à disposer d’un capteur de caméra sous l’écran. Cependant, ce ne sera pas un capteur ordinaire sous l’écran, car il est montré pour être vers le milieu de l’appareil. L’appareil devrait avoir trois capteurs à l’écran : la caméra frontale, le capteur d’empreintes digitales et une lumière. Les smartphones ont généralement le capteur situé vers le haut.

Puisque le Mi MIX 4 est censé être livré avec un capteur de caméra sous l’écran, il n’y aura pas d’écran de résolution 2K et donc, le smartphone aura une résolution d’écran full HD+.

En outre, le rapport mentionne également que le Mi MIX 4 sera lancé le 10 août en Chine. La société organise un événement de célébration du 10e anniversaire le 11 août en Chine. Elle y lancera également la tablette Mi Pad 5. En outre, la société pourrait également teaser son OS mobile de nouvelle génération, qui est MIUI 13 basé sur Android 12.

Le smartphone a récemment été confirmé comme fonctionnant sous MIUI 12.5 par Wang Hua du département PR de Xiaomi. Il a déclaré que le Mi MIX 4 fonctionnerait avec l’actuelle surcouche MIUI 12.5 basée sur le système d’exploitation Android.

Xiaomi a réussi un exploit ?

Selon de précédentes fuites, le smartphone sera lancé avec des options de RAM de 8 Go et 12 Go. En outre, les deux variantes disposeront de 256 Go de stockage interne. L’appareil prendra très probablement en charge la 5G, étant donné qu’il s’agit de l’un des appareils haut de gamme de Xiaomi. En ce qui concerne les optiques, il n’y a pas d’informations officielles à leur sujet. Cependant, selon les rumeurs, l’appareil pourrait disposer d’une configuration à triple caméra arrière avec un capteur primaire Samsung GN1s de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 40 mégapixels et un capteur téléobjectif de 48 mégapixels.

Mais, comme vous l’avez compris, l’une des caractéristiques les plus attendues du Mi MIX 4 est censée être la caméra sous l’écran. La société travaille à surmonter les limites de la technologie de la caméra sous l’écran, y compris une qualité d’image réduite ou une expérience de visualisation de l’écran moins agréable.

Un événement juste avant Samsung

Donc, ce sont quelques-unes des spécifications et des caractéristiques rumeurs du prochain appareil Mi MIX 4. En outre, la société aurait l’intention de lancer une série de tablettes baptisée Mi Pad 5.

En outre, il convient de mentionner que Xiaomi organise son événement de lancement juste un jour avant le grand événement Unpacked de Samsung prévu pour le 11 août. Il sera donc intéressant de voir les deux géants de l’industrie s’affronter avec leurs nouveaux appareils sur le marché. Restez à l’écoute pour de plus amples informations.