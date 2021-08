Apple lance une grande refonte de sa boutique en ligne

L’Apple Store a été mystérieusement indisponible mardi pendant environ une heure, mais il en est ressorti avec un tout nouveau look et un onglet dédié dans la navigation de haut niveau d’Apple.

En haut de la boutique, on trouve des images et des liens vers de nombreuses gammes de produits Apple (Mac, iPhone, AirPods, etc.). Certains de ces liens vous mènent à de nouvelles pages de la boutique dédiées aux produits, qui vous indiquent quels modèles sont disponibles et renvoient à des ressources telles que des guides d’achat, des accessoires et une assistance. Sur la page principale de la boutique, vous trouverez également des sections consacrées aux nouveautés, des liens vers des pages d’assistance, etc.

Le nouveau design est rempli de cartes — il rappelle un peu l’application Store d’Apple pour iOS. Il donne l’impression d’être axé sur le mobile, avec un défilement horizontal fluide entre les cartes sur le mobile, ce qui ne se traduit pas aussi bien sur le bureau. Dans ce cas, le site affiche des flèches sur lesquelles il faut parfois appuyer.

Apple propose également une aide à l’achat et à l’installation pour ceux qui en auraient besoin et énumère quelques raisons pour lesquelles les clients devraient choisir l’Apple Store.

Une période chargée

Néanmoins, et malgré cette refonte, il n’y a pas de nouveaux produits.

Le changement apporté à la boutique arrive avant ce qui devrait être un automne chargé pour Apple. Selon les rumeurs, la société travaille sur l’iPhone 13, de nouveaux AirPods et de nouveaux MacBook Pro qui pourraient tous être lancés prochainement.