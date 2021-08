Xiaomi devient le premier fabricant de smartphones en Europe

Les ventes de smartphones sont toujours aussi fortes, et les nouvelles données fournies par Strategy Analytics montrent que presque tous les grands noms du marché ont enregistré une croissance majeure au deuxième trimestre de l’année.

Selon les chercheurs de Strategy Analytics, les livraisons globales de smartphones en Europe ont augmenté en 2021 grâce à la reprise post-COVID. À l’exception de Samsung, puisque les livraisons de smartphones du Sud-Coréen ont chuté de pas moins de 7 %, pour atteindre 12 millions d’unités. Samsung contrôle actuellement une part de marché de 24 %.

Mais la grande nouvelle n’est pas que les ventes de Samsung ont diminué. C’est en fait l’entreprise qui perd la position de leader, et plus surprenante encore, ce n’est pas Apple qui a repris la couronne de roi.

Strategy Analytics affirme que Xiaomi a réussi à vendre 12,7 millions de smartphones en Europe au cours du trimestre, ce qui est suffisant pour que l’entreprise devienne la première marque sur le continent pour la première fois de son histoire. Xiaomi détient désormais une part de marché de 25,3 % en Europe, grâce à une croissance de 67,1 % d’une année sur l’autre.

Apple occupe la troisième place du classement avec 9,6 millions d’unités vendues au deuxième trimestre et une part de marché de 19,2 %. Les iPhone ont généré une croissance des ventes de 15,7 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Xiaomi numéro un, Apple seulement troisième au palmarès

« Les ventes mondiales de smartphones ont augmenté de +11 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2021. Il s’agit de la deuxième plus forte croissance annuelle de l’industrie mobile depuis 2016, principalement en raison de la comparaison favorable », explique Strategy Analytics dans un rapport publié cette semaine.

« Samsung a conservé la première place, mais a perdu des parts de marché chaque année. Xiaomi a poussé dans la liste des deux premiers pour la toute première fois, profitant du retrait de Huawei et LG. Apple s’est classé à la troisième place, suivi par OPPO et vivo. Transsion, Realme, Lenovo-Motorola, Honor et Huawei figurent dans la liste des dix premiers ce trimestre. Parmi les principaux acteurs, Transsion, OnePlus, Realme et Xiaomi ont mené le peloton avec le taux de croissance annuel le plus élevé ce trimestre ».

Peut-être que, porté par son succès en Europe, Xiaomi va maintenant envisager une invasion américaine.