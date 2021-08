Le MacBook Pro M1X pourrait encore voir le jour en 2021

by

Les nouveaux modèles MacBook Pro d’Apple avec ce qui sera théoriquement la nouvelle puce Apple M1X pourraient avoir été repérés dans un dépôt auprès de la CEE (Commission économique eurasienne).

Le dépôt de matériel auprès de la CEE est une potentielle indication qu’un produit pourrait être lancé dans un proche avenir, mais il n’est pas certain que ces nouvelles découvertes concernent réellement les nouveaux MacBook Pro – bien que cela semble logique.

Comme l’a signalé Consomac, une série de modèles de Mac existants bénéficiant de mises à jour vers macOS 12 Monterey ont été déposés auprès de la CEE, mais il est intéressant de noter que deux de ces numéros de modèle ne représentent pas un ordinateur Apple existant.

Il s’agit de « A2442 » et « A2485 », donc la théorie est qu’il pourrait s’agir des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces pour 2021, mais il faut admettre que c’est un saut générationnel — il n’y a pas de lien clair. Cependant, logiquement ce sont les candidats les plus probables pour les véloces produits macOS à venir.

Les tout nouveaux modèles MacBook Pro d’Apple devraient changer de design pour adopter un bord plat plutôt que des courbes plus prononcées, et pourraient ramener la recharge MagSafe, ainsi qu’introduire un alléchant écran Mini LED, ce dernier point ayant été l’une des rumeurs les plus persistantes autour de ces ordinateurs portables.

Une annonce dans les prochains mois

Les dernières nouvelles que nous avons entendues sont que les nouveaux MacBook Pro sont toujours prévus pour une sortie fin 2021. Et comme le souligne 9to5 Mac, Mark Gurman, une autre source fiable d’Apple, a indiqué que d’autres machines équipées d’une puce M1X sont attendues dans les « prochains mois ».

Étant donné qu’il s’agit d’une paire de nouveaux MacBook Pro, comme mentionnés ci-dessus, c’est une perspective solide que les deux nouveaux codes de produits qui sont apparus à la CEE se réfèrent à ces ordinateurs portables. D’autant plus que les autres refontes d’Apple ne devraient pas arriver avant l’année prochaine. On ne s’attend pas à ce qu’Apple rafraîchisse le MacBook Air avant 2022, date à laquelle il pourrait recevoir non seulement le processeur Apple M2 — le successeur à part entière de l’actuel M1 — mais aussi éventuellement des écrans Mini LED comme les futurs MacBook Pro sont censés être mis à niveau.

En ce qui concerne l’iMac, la prochaine étape pour le tout-en-un est un modèle 27 pouces revu et corrigé, qui ne serait pas non plus prévu avant 2022.