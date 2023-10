Le mois dernier, Apple a organisé un événement de lancement exceptionnel, Wonderlust, au cours duquel elle a dévoilé la série iPhone 15, l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra 2 et les AirPods Pro de 2e génération avec un port USB-C.

Alors que des rapports d’analystes respectés comme Ming-Chi Kuo affirmaient qu’il n’y aurait plus rien en 2023, Apple a annoncé un événement de lancement d’octobre étonnamment différent, baptisé « Scary Fast » et prévu pour le 30 octobre (le 31 chez nous).

Cela suggère qu’Apple est loin d’avoir terminé pour l’année. Si vous êtes curieux de savoir quels produits Apple lancera lors de son événement « Scary Fast », j’ai compilé ce guide basé sur des fuites et des rumeurs. Entrons donc dans le vif du sujet.

Les précédentes années, l’événement de lancement d’Apple à la fin de l’automne avait lieu à la mi-octobre, mais cette année, le géant technologique de Cupertino a programmé l’événement de lancement du Mac le 30 octobre. Cette année, la date de l’événement correspond parfaitement au nom de l’événement de lancement puisque Halloween tombe à la même date.

Apple a également envoyé des invitations pour l’événement et, contrairement aux invitations à la presse pour le lancement de la série iPhone 15, les invitations pour l’événement Scary Fast indiquent : « Regardez un événement Apple spécial en ligne. Connectez-vous sur apple.com ». Ainsi, à l’instar des autres événements virtuels d’Apple, cet événement est ouvert à tous.

Alors qu’Apple est connu pour programmer tous ses événements à une heure précise, 19 heures (heure de Paris), cette fois-ci, le géant de la technologie a choisi une heure inédite pour la tenue de l’événement : 1 heure, heure de Paris (donc le 31 octobre pour nous).

Autre rareté, Apple a confirmé la tête d’affiche de l’événement Scary Fast, ou du moins la majeure partie de la keynote : Apple Mac. Si vous visitez la page des événements Apple, vous verrez que le logo Apple de l’événement se transforme en icône du Finder Mac. Nous savons donc maintenant que l’événement mettra l’accent sur les Mac, ce qui surprend ceux qui prétendent que nous ne verrons rien d’important de la part d’Apple jusqu’à la fin de l’année 2023.

Par ailleurs, le terme « Fast » dans « Scary Fast » désigne très probablement l’amélioration des performances des appareils à venir, puisque nous devrions voir apparaître la nouvelle puce M3. Cela dit, voici tout ce que vous pouvez attendre de l’événement « Scary Fast » d’Apple.

Alors que plusieurs rapports d’analystes respectés insistaient sur le fait que la puce Apple M3 n’arriverait pas avant l’année prochaine, dans un nouvel article sur X, Kuo déclare : « Je pense que le MacBook Pro de la série M3 sera au centre de l’événement médiatique du 30 octobre ».

I believe M3 series MacBook Pro will be Oct 30th media event’s focus. I previously predicted a launch this year is unlikely due to limited 4Q23 shipments (less than 400–500 k units in total). If new MBPs launch in Nov-Dec, tight supply will last into 1Q24 unless demand weakens. pic.twitter.com/R6tVIYyQop

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 24, 2023