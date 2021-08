Vous pouvez désormais acheter séparément le Magic Keyboard avec Touch ID

Cela a pris quelques mois, mais Apple a finalement décidé de commencer à vendre son Magic Keyboard avec Touch ID en tant que produit autonome à partir de 159 euros, et 185 euros pour un modèle de taille normale avec un pavé numérique. Cependant, la fonction Touch ID ne fonctionne que sur les Mac équipés d’une puce Apple M1, ce qui signifie que le principal argument de vente ne fonctionnera pas pour de nombreux propriétaires de Mac.

Actuellement, les seuls Mac M1 sont les MacBook Air (M1, 2020), MacBook Pro (13 pouces, M1, 2020), iMac (24 pouces, M1, 2021) et Mac mini (M1, 2020). Si vous possédez l’un de ces appareils, vous pourrez profiter pleinement du Magic Keyboard avec Touch ID et de toutes ses fonctionnalités. Cela s’applique au Magic Keyboard avec Touch ID et au Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique.

Si vous disposez d’un Mac Intel, vous pouvez absolument continuer à utiliser le clavier, mais vous ne pourrez pas profiter de la touche Touch ID. Si vous voulez un beau clavier, vous feriez mieux d’économiser de l’argent et d’acheter le Magic Keyboard traditionnel ou le Magic Keyboard avec pavé numérique, car ils offrent les mêmes fonctionnalités, mais sans la touche Touch ID qui ne fonctionnera pas sur votre appareil de toute façon.

Apple indique que les claviers Touch ID sont destinés aux modèles Mac avec une puce Apple. La configuration requise indique également « Mac avec puce Apple exécutant macOS 11.4 ou version ultérieure », ce qui signifie que la société n’essaie pas d’inciter quiconque à en acheter un inutilement.

Cela a du sens, car le clavier n’était à l’origine disponible que dans le cadre du pack iMac M1, qui est certainement l’un des meilleurs ordinateurs de bureau Mac à considérer.

Avez-vous vous besoin du Magic Keyboard avec Touch ID ?

Malheureusement, Apple n’a pas profité de cette sortie autonome pour passer à un câble plus standardisé : les claviers et le trackpad utilisent toujours les ports Lightning pour se charger, et incluent un câble Lightning vers USB-C tissé.

Touch ID sur Mac est une fonctionnalité fantastique pour authentifier les connexions et effectuer des achats avec Apple Pay, mais elle ne va pas nécessairement changer votre vie. Cela dit, si vous possédez l’un des modèles de Mac qui prennent en charge cette fonctionnalité, et que vous êtes dans l’incapacité de l’utiliser, vous pouvez vous en servir.