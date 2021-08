Google s’est associé à Samsung pour la production de sa puce Tensor du Pixel 6

Google a peut-être conçu sa propre puce pour sa future gamme de smartphones Pixel 6, mais la société se serait tournée vers un nom familier pour produire réellement le nouveau SoC Tensor. Annoncé cette semaine, en même temps qu’un aperçu du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro, Google Tensor est la première conception maison de la société pour un processeur de smartphone, qui se rapproche de la philosophie adoptée par Apple.

Jusqu’à présent, les appareils Pixel — y compris le dernier Pixel 5 — reposaient sur la série de puces Snapdragon de Qualcomm. Bien que Google ait expérimenté sa propre conception de coprocesseurs, comme le Pixel Visual Core dans les premiers smartphones Pixel, puis un Pixel Neural Core dans les appareils plus récents, il a laissé le SoC principal à d’autres.

Tout cela change avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Google Tensor — dont la fabrication a duré quatre ans, selon l’entreprise — mettra l’accent sur l’apprentissage machine et l’IA, a-t-on promis. Cela sera utilisé pour des choses comme la photographie computationnelle, la reconnaissance vocale et les fonctions de traduction, ainsi que des améliorations de la sécurité.

Google a omis de nombreux détails dans son annonce de Tensor, y compris toute information sur les capacités 5G du chipset. Cependant, selon un rapport de Nikkei Asia, des initiés de la chaîne d’approvisionnement des puces affirment que Google s’est associé à Samsung pour la production. Tensor, suggèrent-ils, utilisera la technologie du processus de 5 nanomètre de Samsung.

Il s’agit de la même technologie que celle utilisée par Samsung pour fabriquer les puces Snapdragon 888 de Qualcomm. Samsung a refusé de commenter le rapport, mais a déjà déclaré que l’un de ses objectifs pour l’année est de développer ses activités de production en 4 et 5 nanomètres.

La décision de faire appel à Samsung pour la production de Google Tensor est remarquable, car Google a déjà travaillé avec TSMC sur d’autres puces. Les TPU de Google — abréviation de Tensor Processing Units, bien que plus spécifique à une application et destinée aux serveurs de réseaux neuronaux de la société — sont construits par TSMC, et il y a eu des spéculations initiales selon lesquelles la société pourrait également conclure ce nouvel accord sur les puces Pixel. TSMC est également le principal fabricant de puces d’Apple, et fournit actuellement en exclusivité les puces Apple Silicon Series A et Series M respectivement pour les gammes mobiles et Mac.

D’autres informations plus tard dans l’année

Les ventes de Pixel n’ont jamais représenté une part importante du marché des smartphones, ce qui laisse penser que la perte de l’activité Snapdragon pour Qualcomm sera relativement mineure. Bien que cela ne soit pas confirmé, il est tout à fait probable que Qualcomm fournisse des modems 5G pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, car seuls les modems Snapdragon X-Series prennent actuellement en charge la connectivité Sub-6GHz et mmWave qui est déployée aux États-Unis.

Google a déclaré qu’elle partagerait davantage de détails sur la famille Pixel 6, et le chipset Tensor à l’intérieur, plus près du lancement des smartphones. Celui-ci est attendu plus tard dans l’année.