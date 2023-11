Autonomie de la batterie du MacBook Pro : voici la différence que fait le M3

L’événement « Scary Fast » organisé récemment par Apple a mis l’accent sur sa dernière gamme de MacBook Pro de 14 et 16 pouces, qui seront équipés de la nouvelle série de puces M3, la plus avancée de l’entreprise à ce jour. Parmi les caractéristiques notables de la famille de puces M3 figurent un rendu graphique hautement optimisé, un ray tracing accéléré au niveau matériel et une augmentation considérable de la vitesse globale du processeur et des performances de traitement, pour n’en citer que quelques-unes.

Les fans d’Apple qui espèrent obtenir l’offre d’entrée de gamme des nouveaux MacBook Pro peuvent opter pour le modèle 14 pouces équipé de la puce Apple M3 et bénéficier d’un CPU à 8 cœurs, d’un GPU à 10 cœurs et d’un moteur neuronal à 16 cœurs, ainsi que d’une mémoire unifiée comprise entre 8 et 24 Go et d’un stockage SSD allant de 512 Go à 2 To. Les plus fortunés pourront opter pour le MacBook Pro 16 pouces équipé de la puce M3 Max, qui offre un processeur à 16 cœurs, un GPU à 40 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. Les options de mémoire unifiée sont un peu plus importantes, allant de 48 Go à 128 Go, et le stockage SSD peut atteindre 8 To.

Malgré tout, l’une des améliorations qui méritent d’être soulignées dans les derniers ordinateurs portables professionnels d’Apple est l’augmentation promise de l’autonomie de la batterie.

Quelle est la durée de vie des nouveaux MacBook Pro M3 ?

Apple aurait effectué ses propres tests de batterie en utilisant une version de préproduction du MacBook Pro de 16 pouces équipée d’un Apple M3 Pro, d’un processeur à 12 cœurs, d’un GPU à 18 cœurs, de 36 Go de RAM et d’un disque SSD de 512 Go. La lecture vidéo a été évaluée à l’aide d’un film en résolution HD 1080p à partir de l’application Apple TV, avec des niveaux de luminosité de l’écran réglés sur 8 clics à partir du réglage le plus bas possible. D’après les résultats, l’unité de test utilisée par Apple pourrait offrir jusqu’à 22 heures de lecture vidéo.

Par ailleurs, les mêmes spécifications techniques et niveaux de luminosité de l’écran ont permis d’obtenir jusqu’à 15 heures de navigation Web sans fil. Ce résultat a été obtenu après avoir navigué sans fil sur 25 sites Web populaires.

Ces chiffres relatifs à la capacité de la batterie ajouteraient 11 heures supplémentaires à ce que le « modèle le plus rapide de MacBook Pro à base de processeur Intel » peut couvrir. Pour être plus précis, ce MacBook était un MacBook Pro de 16 pouces de la précédente génération, basé sur un Intel Core i9 à 8 cœurs cadencés à 2,4 GHz, équipé d’une carte graphique Radeon Pro 5600M avec 8 Go de HBM2, de 64 Go de RAM et d’un disque SSD de 8 To. En outre, Apple affirme que, contrairement aux autres ordinateurs portables du marché, vous devriez pouvoir obtenir le même niveau de performances globales sur n’importe lequel des nouveaux MacBook Pro, qu’il soit branché sur une prise de courant ou qu’il fonctionne sur batterie.

Les clients d’Apple peuvent dès à présent commander l’un des nouveaux modèles de MacBook Pro sur le site Web d’Apple ou dans l’application Apple Store dans de nombreux pays et régions. Le MacBook Pro ne sera pas disponible dans les Apple Store et ne commencera pas à arriver chez vous avant le 7 novembre.