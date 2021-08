realme dévoile le système de recharge sans fil MagDart et présente 6 accessoires

Après un tas de rumeurs et de teasers, realme a finalement dévoilé son système de recharge magnétique sans fil pour smartphones analogue à la technologie MagSafe d’Apple, MagDart. Le géant chinois a montré hier la solution de charge magnétique la plus rapide au monde, capable de fournir des vitesses de charge allant jusqu’à 50 W.

Jetons donc un coup d’œil rapide au système de charge MagDart et aux différents accessoires que realme a annoncés.

realme Flash

Commençons par le premier smartphone Android au monde qui prend en charge le système de charge sans fil MagDart de realme. Le realme Flash est un smartphone concept développé par le géant chinois pour tester et démontrer le système de charge MagDart.

Bien que la société n’ait pas révélé beaucoup de choses sur l’appareil, le realme Flash présente un écran incurvé, un panneau arrière à double courbure avec un revêtement mat AG, et une bobine de charge magnétique de 0,3 mm sous le panneau. Sous le capot, le smartphone embarque le processeur Snapdragon 888 et une batterie de 4 500 mAh prenant en charge la charge rapide jusqu’à 50 W.

MagDart Charger de 50W avec un système de refroidissement par air

Pour ce qui est du premier accessoire MagDart, le MagDart Charger 50W est le chargeur magnétique le plus compact et le plus puissant du secteur. De plus, il est livré avec un système de refroidissement actif qui tire parti d’un ventilateur de refroidissement physique pour améliorer l’efficacité thermique. Grâce à cela, les utilisateurs peuvent charger leurs appareils tout en effectuant des tâches lourdes comme le jeu ou l’édition sans que le chargeur ou l’appareil ne chauffe. Cependant, le système de refroidissement actif rend l’appareil un peu encombrant.

Selon realme, le MagDart Charger 50W peut charger la batterie double cellule de 4 500 mAh du realme Flash de 0 à 20 % en seulement 5 minutes. Cela montre donc que la solution de charge sans fil MagDart est aussi rapide que la charge filaire.

MagDart Charger Slim 15W

Parallèlement au chargeur de 50 W, realme a également présenté un MagDart Charger 15 W ultra-mince qui vise à concurrencer les chargeurs MagSafe 15 W d’Apple. Il ne fait que 3,9 mm d’épaisseur et est plus léger que l’offre d’Apple, selon Alessio Bradde, responsable du marketing produit chez Realme.

Il est le résultat d’une nouvelle conception développée par la société, qui a placé la carte de charge à l’intérieur de la prise de charge au lieu de l’insérer dans le socle de charge circulaire. Cela a permis aux ingénieurs de minimiser le poids ainsi que l’épaisseur de la plaque de charge magnétique. En outre, le nouveau design réduit également la production de chaleur et maintient un niveau de charge plus élevé de manière constante.

MagDart Power Bank

realme a également présenté une batterie externe MagDart mince et portable qui ressemble beaucoup à la batterie Apple récemment lancée. Il est équipé d’une batterie à deux cellules et pèse environ 139 g, ce qui en fait un appareil de poche. La MagDart Power Bank pourrait être une bonne alternative au Apple MagSafe Battery Pack.

Un socle de chargement accompagne également la batterie externe MagDart. Il dispose d’un connecteur USB-C auquel les utilisateurs peuvent connecter la batterie pour obtenir un support de charge sans fil d’aspect premium pour les smartphones realme.

MagDart Beauty Light

Outre les accessoires de charge, realme a également présenté un accessoire MagDart Beauty Light qui permet d’améliorer la photographie de portrait. Il fournit une lumière blanche douce à l’aide de 60 mini LED lors de la prise de photos pour les améliorer.

L’appareil se fixe magnétiquement à un appareil compatible MagDart et fonctionne à l’aide d’une recharge sans fil inversée. En outre, le MagDart Beauty Light peut être retourné vers l’avant lors de la prise de selfies.

MagDart Wallet

L’accessoire suivant est le MagDart Wallet qui est est un accessoire très simple qui se fixe à l’arrière d’un smartphone et peut contenir jusqu’à 3 cartes de débit ou de crédit.

En outre, le MagDart Wallet est également doté d’une béquille en aluminium qui permet aux utilisateurs de poser le smartphone verticalement sur une surface plane. Il est fabriqué dans un matériau en cuir végétalien blanc résistant et a l’air plutôt propre.

Plan et écosystème realme MagDart Fusion

Ce sont tous les appareils et accessoires compatibles avec MagDart que realme a annoncé. Parallèlement, la société a également annoncé le MagDart Fusion Plan, qui promet d’ouvrir la norme MagDart à d’autres constructeurs à l’avenir. Avec cela, realme vise à créer un écosystème majeur avec des appareils et des accessoires compatibles MagDart, en particulier chez les fabricants tiers.

En ce qui concerne la disponibilité, la société n’a pas fourni de calendrier spécifique pour le lancement des produits MagDart. En outre, il n’y a aucune information sur les prix. Cependant, comme realme a déjà annoncé les accessoires MagDart, nous pouvons nous attendre à ce que l’entreprise lance bientôt un smartphone compatible MagDart sur le marché.