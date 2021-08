Google Meet est désormais une simple PWA sur Mac, Windows et Chrome OS

Google souhaite faciliter la prise en main de son logiciel de vidéoconférence par les utilisateurs. Depuis un an et demi, les services de vidéoconférence sont devenus omniprésents dans l’expérience de bureau, de l’école et même de la vie sociale. Chacun des concurrents a ses propres particularités et ses préférences en matière d’accès à ses services. Zoom, qui était au départ une application autonome, a mis au point une version qui fonctionne dans un navigateur Web.

Google Meet, quant à lui, part de la direction opposée et a adopté une expérience de navigateur uniquement sur les ordinateurs de bureau. Cela change maintenant avec une application de bureau dédiée aux ordinateurs de bureau, mais il s’agit en fait d’une version Progressive Web App de Meet.

Google a fortement encouragé l’adoption des Progressive Web Apps ou PWA dans l’industrie informatique. Plus qu’un simple habillage d’applications Web, ces PWA tentent d’offrir une expérience comparable à celle des applications de bureau ordinaires, tant en termes d’apparence que de comportement. Sans surprise, Google présente désormais la PWA de Meet comme la meilleure façon d’utiliser le service sur les ordinateurs de bureau.

Google ne donne pas beaucoup de détails sur les différences entre Meet on the Web et Meet PWA. En fait, la société affirme que cette dernière possède toutes les caractéristiques, et peut-être les limites, de l’expérience Web.

Le principal avantage est que Meet n’a plus besoin d’être lancé dans un onglet du navigateur, ce qui signifie qu’il n’est plus nécessaire de passer frénétiquement d’un onglet à l’autre. Bien sûr, vous pouvez toujours détacher l’onglet du navigateur Meet si vous le souhaitez.

Utilisez la PWA plutôt que la version Web

Bien que Google ne bloque pas l’utilisation de Meet for Web, elle recommande aux utilisateurs de Windows, macOS, Chrome OS et Linux d’utiliser plutôt la PWA. Pour cela, il faut que Chrome soit installé et la version 73 ou ultérieure du navigateur est nécessaire. Pour « installer » Meet PWA, il suffit de visiter la page d’accueil de Google Meet et de cliquer sur l’icône d’installation de Chrome dans la barre d’adresse.

Cette annonce est en fait un changement mineur qui pourrait profiter à l’image de Google Meet. Une PWA élève son statut d’application de bureau ordinaire tout en permettant à Google de se concentrer sur le développement de l’expérience Web qui s’applique à la fois à la version PWA et à la version navigateur. Cela dit, il se peut que Google Meet ait perdu quelques utilisateurs récemment après que la société ait mis fin aux appels de groupe gratuits et illimités le mois dernier.