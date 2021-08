Office pour Android dispose enfin d’un mode sombre

L’expérience complète de Microsoft Office peut probablement être mieux appréciée sur les PC, en particulier les ordinateurs Windows. Elle a beaucoup évolué depuis l’introduction de Microsoft 365, anciennement Office 365. Mais Microsoft Office pour Android est un outil qui a également évolué. Il s’agit d’un outil étonnamment performant qui vous permet de modifier et même de rédiger des documents Word, PowerPoint et Excel en déplacement.

Alors que les trois services (Word, PowerPoint et Excel) étaient initialement disponibles sous forme d’applications individuelles, Microsoft a décidé il y a peu de temps de les fusionner en une seule et même application. Désormais, Microsoft Office pour Android est doté d’une toute nouvelle amélioration indispensable.

En effet, l’application Microsoft Office pour Android dispose désormais d’un mode sombre, avec un agréable fond noir entouré de menus et de bordures gris foncé. Les utilisateurs disposent de deux options différentes pour activer le mode sombre, l’une qui reflète les paramètres de leur appareil et l’autre qui peut être activée ou désactivée en fonction de vos besoins à un moment donné.

Le mode sombre est devenu de plus en plus populaire et de nombreuses plateformes ont ajouté des thèmes sombres à leurs produits en fonction des commentaires des utilisateurs. Le mode sombre présente de multiples avantages : il supprime les arrière-plans blancs aveuglants qui sont inconfortables à regarder dans des environnements à faible luminosité, par exemple, et il permet d’économiser la batterie si votre téléphone est équipé d’un écran OLED.

Selon Microsoft, le mode sombre de son application mobile Office est une « fonctionnalité très demandée », désormais disponible pour les utilisateurs d’Android. L’application présentera le thème sombre si votre appareil est réglé sur le mode sombre, mais vous pouvez également ouvrir les paramètres et l’activer ou le désactiver manuellement.

Disponible avec la dernière version

Microsoft indique que vous devrez télécharger la dernière version de l’application Office pour Android pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Comparé à d’autres modes sombres proposés par diverses plateformes, le thème sombre de Microsoft est esthétiquement agréable et adopte véritablement le noir comme couleur principale.

Le design permet de discerner facilement les différents éléments les uns des autres tout en conservant le fond noir global. Ce même fond noir apparaît lorsque vous ouvrez, par exemple, un document ; le texte est présenté en blanc.