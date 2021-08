Google montre des caméras de sécurité Nest inconnues à ce jour

Google a une fois de plus divulgué ses futurs produits de la maison connectée Nest par le biais de quelques images qui sont brièvement apparues sur le Google Store. Une fois que la fuite apparente a été remarquée, Google a retiré les images de sa boutique en ligne, mais pas avant que les visiteurs aient réussi à obtenir des captures d’écran du matériel à venir. Bien que de nouvelles caméras de sécurité Nest soient attendues, aucune n’a été annoncée pour le moment.

La fuite semblait montrer un total de quatre nouveaux modèles Nest, dont trois produits Nest Cam non annoncés et un nouveau modèle de sonnette Nest Doorbell. Les nouveaux produits figuraient dans le carrousel du site Google Store, ainsi que dans une nouvelle image d’en-tête qui a depuis été retirée.

Les produits qui ont fait l’objet de la fuite comprennent une sonnette Nest Doorbell alimentée par une batterie, ainsi qu’une Nest Cam alimentée par batterie, une Nest Cam avec projecteur et un modèle de Nest Cam d’intérieur filaire.

Les images de la sonnette Nest sont particulièrement frappantes, révélant une mise à jour beaucoup plus élégante et apparemment plus fine de la sonnette Nest Hello actuelle.

Les images des produits ayant fait l’objet de la fuite ont été récupérées par 9to5Google avant d’être retirées. Malheureusement, la plupart des produits n’avaient pas de liens cliquables et ceux qui en avaient redirigeaient simplement le visiteur vers la page d’accueil de la boutique Google. En tant que telle, la fuite n’a pas fourni de détails sur ces produits, y compris les spécifications et les prix.

Combler un vide

Les nouveaux ajouts, s’ils sont publiés, combleraient de grandes lacunes dans la gamme de caméras de sécurité de Google. Ring, propriété d’Amazon, a contribué à populariser le concept d’une sonnette vidéo avec une batterie, qui peut être placée dans beaucoup plus d’endroits qu’une caméra qui nécessite une connexion constante pour être alimentée. (À l’heure actuelle, Google recommande explicitement de ne pas utiliser de batteries externes avec ses caméras de sécurité connectées).

Ce n’est pas la première fois que Google divulgue un produit de la maison connectée — elle a accidentellement révélé le Nest Hub Max quelques semaines avant son annonce. On ne sait pas encore quand Google prévoit d’annoncer la nouvelle gamme de produits Nest, mais la fuite indique que le lancement officiel pourrait avoir lieu dans quelques semaines. Comme prévu, Google n’a pas fait de commentaire sur cette fuite.