IKEA lance une table d’appoint qui cache un purificateur d’air connecté

Tout foyer devrait bénéficier d’un purificateur d’air. Un air plus pur signifie une meilleure santé générale, moins d’allergies et même un meilleur sommeil. L’inconvénient est que les purificateurs d’air prennent beaucoup de place, surtout les plus grands. IKEA a résolu ce problème.

Cette semaine, IKEA a présenté sa nouvelle gamme de purificateurs d’air capables d’éliminer les particules telles que les allergènes, la poussière, le pollen, les moisissures et la fumée de votre maison, et l’un de ces modèles s’intègre directement dans une table d’appoint. Comme la plupart des produits IKEA, les nouveaux purificateurs Starkvind sont abordables et minimalistes.

Le potentiel avantage est que les propriétaires ont davantage de flexibilité pour positionner le purificateur dans une pièce. Les purificateurs d’air traditionnels ne sont généralement pas décrits comme étant esthétiques : ce sont généralement des boîtes avec un grand filet sur le devant et le dessus. Bien qu’utiles, ils ne sont guère agréables à regarder.

La société commercialise deux modèles différents, un purificateur d’air sur pied et un modèle de table d’appoint, qui coûtent 129 et 189 dollars et seront mis en vente en octobre. Cela dit, pour bénéficier de toutes ces fonctions « connectées », vous devrez payer un hub de maison connectée distinct de 35 dollars. IKEA propose également des capteurs de qualité de l’air pour seulement 12 dollars.

Si les purificateurs d’air autonomes et les purificateurs de table sont tous deux assez abordables, le modèle de table d’appoint est à privilégier. Ce n’est pas un Dyson, mais vous aurez un système à trois filtres qui capture la plupart des allergènes, sans oublier 99,5 % des petites particules d’air mesurant moins de 2,5 micromètres, y compris la fumée et les mauvaises odeurs dans toute la maison.

Deux coloris

Chaque purificateur est livré avec cinq modes de vitesse de ventilation différents pour s’adapter à vos besoins et un mode automatique qui change de vitesse si nécessaire, grâce au capteur de qualité de l’air intégré.

Le purificateur d’air connecté pour table d’appoint IKEA est proposé dans une finition de couleur sombre ou claire et dans un design minimaliste chic qui devrait s’accorder avec votre décor. Vous trouverez l’un ou l’autre modèle en ligne ou dans un magasin près de chez vous à partir d’octobre.