Les lunettes connectées RA Ray-Ban de Facebook arrivent bientôt

Citant la popularité des wearables et le potentiel essor de la technologie de la réalité augmentée (RA) à l’avenir, Facebook aurait travaillé avec la marque d’accessoires haut de gamme Ray-Ban pour développer ses lunettes de réalité augmentée. Plus tard, le géant des réseaux sociaux a confirmé qu’il s’était associé à Essilor Luxottica, la société mère de Ray-Ban, pour lancer des lunettes à réalité augmentée cette année. Aujourd’hui, nous avons plus de détails sur les lunettes RA de Ray-Ban de Facebook, provenant directement du PDG, Mark Zuckerberg.

Lors d’une récente réunion avec des investisseurs, Mark Zuckerberg a confirmé que la société travaille avec Ray-Ban pour développer une paire de lunettes connectées AR dans le cadre du projet Aria. Il a déclaré aux investisseurs que ces lunettes connectées auront le « facteur de forme emblématique » des lunettes Ray-Ban et qu’elles présenteront des caractéristiques « intéressantes ».

« Je suis impatient de les mettre entre les mains des gens et de continuer à progresser sur la voie des lunettes de réalité augmentée à l’avenir », a déclaré Zuckerberg lors de la réunion.

Pour ceux qui l’ignorent, le projet Aria est l’aile de recherche et de développement de Facebook pour les technologies intelligentes basées sur la réalité augmentée. La société l’a annoncé l’année dernière et y a travaillé intensivement afin d’apporter des avancées technologiques uniques sur la scène des lunettes connectées.

Les lunettes AR Facebook-Ray-Ban seront donc au cœur de ce projet qui tentera de concrétiser la vision de Mark d’une plateforme sociale entièrement basée sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Par le passé, Mark Zuckerberg a souligné le potentiel des expériences de réalité augmentée et virtuelle, et la paire de lunettes connectées de Facebook sera un tremplin pour sa vision.

Bien que le PDG n’ait pas révélé grand-chose sur les lunettes à venir, nous savons déjà qu’elles ne seront pas équipées d’un écran intégré. La société a précédemment confirmé qu’elle souhaitait développer des lunettes connectées « suffisamment flexibles pour s’adapter à la plupart des formes et des tailles de visage », afin de répondre aux besoins d’un plus grand nombre de personnes.

Des lunettes très attendues

En outre, la description du projet Aria indique que les lunettes connectées pourraient ajouter « une couche 3D d’informations utiles, contextuellement pertinentes et significatives par-dessus le monde physique ». Ainsi, les lunettes Facebook pourraient aider les utilisateurs à naviguer dans une ville, à trouver des objets perdus, à prendre des photos ou des vidéos, ou à passer un appel sans utiliser leur téléphone.

En ce qui concerne la disponibilité, bien que de précédents rapports aient indiqué que Facebook lancera les lunettes connectées cette année, Zuckerberg n’a pas partagé de détails sur le potentiel calendrier de lancement du produit. Néanmoins, comme nous avons vu l’entreprise mentionner le produit tant de fois au cours des derniers mois, nous pouvons nous attendre à ce que l’entreprise lance les lunettes AR de style Ray-Ban prochainement.