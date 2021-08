Un cadre de Intel dévoile des détails sur la technologie Thunderbolt 5

Une fois que vous avez posté, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C’est une précieuse leçon que Gregory Bryant, cadre d’Intel, a apprise dimanche. Lors d’une visite de l’équipe d’Intel en Israël, qui travaille sur la norme Thunderbolt, Bryant a tweeté quatre photos du laboratoire et de ses environs. Si la plupart des photos étaient bénignes, l’une d’entre elles contenait quelques détails sur la future norme Thunderbolt 5.

La photo, repérée par Anandtech, révèle deux détails clés sur Thunderbolt 5. Le premier est que la prochaine norme Thunderbolt 5 prendra en charge deux fois la bande passante de Thunderbolt 4 — jusqu’à 80 Gb/s. Elle le fait tout en continuant à cibler l’USB-C comme port, ce qui signifie que Thunderbolt 5 restera compatible avec les machines existantes.

La nouvelle la plus intéressante et la plus ringarde est la manière dont Intel parvient à doubler la bande passante. Elle utilise la modulation d’amplitude d’impulsion (PAM), qui utilise une combinaison de deux nombres dans le binaire pour transmettre deux bits de données dans chaque cycle, contrairement aux méthodes de transmission traditionnelles qui ne transportent qu’un seul bit de données.

La photo mentionne notamment PAM-3. Sans aller trop loin dans les détails, PAM-3 transmet trois bits de données sur deux cycles. Une chaîne de trois chiffres — 1 ou 0 — détermine si le module transmet un -1, un 0 ou un +1 sur deux cycles. Cela permet à Intel d’augmenter la bande passante de Thunderbolt 5 en transférant davantage de données dans chaque cycle.

Bien que l’information soit crédible, cela ne signifie pas qu’elle soit concrète. Bryant a rapidement retiré l’image après qu’elle ait commencé à circuler, tweetant à nouveau avec la photo suspecte retirée (ci-dessous). La photo ne mentionne pas non plus Thunderbolt 5, mais elle mentionne une « technologie PHY 80G », qui est plus que probablement Thunderbolt 5.

Day 1 with the @intel Israel team in the books. Great views … incredible opp to see @GetThunderbolt innovation … a validation lab tour and time with the team … can’t wait to see what tomorrow brings! pic.twitter.com/GKOddA6TNi —Gregory M Bryant (@gregorymbryant) August 1, 2021

Encore beaucoup de temps avant de voir la technologie

Malheureusement, il pourrait s’écouler un certain temps avant que nous n’entendions quoi que ce soit d’autre sur Thunderbolt 5. Thunderbolt 3 est sorti en 2015, et il a fallu 5 années entières pour que Thunderbolt 4 commence à être livré. L’adoption de Thunderbolt 4 n’est toujours pas généralisée, comme en témoigne la multitude de stations d’accueil Thunderbolt 3 encore disponibles.

Pourtant, Thunderbolt 5 s’annonce comme un saut de génération par rapport à Thunderbolt 4. Avec une bande passante doublée, une connexion Thunderbolt 5 sera probablement capable d’offrir un nombre beaucoup plus important de ports, de moniteurs à haute résolution et à taux de rafraîchissement plus élevés, et davantage de moniteurs par une seule connexion Thunderbolt.

Cependant, il est encore trop tôt pour dire ce que Thunderbolt 5 sera capable de faire.