La OPPO Watch 2 est lancée en Chine avec la promesse d’une autonomie de 16 jours

La OPPO Watch 2 a été lancée en Chine, avec le même design que la OPPO Watch originale — qui n’est pas sans rappeler la populaire Apple Watch, mais avec de meilleurs composants sous le capot. Il s’agit notamment de la dernière plateforme Snapdragon 4100 de Qualcomm et de la promesse d’une autonomie de 16 jours sur une seule charge en mode basse consommation.

Comme c’était le cas pour le modèle chinois de la OPPO Watch originale, la OPPO Watch 2 fonctionne sous la surcouche ColorOS de OPPO, basée sur Android, et non sous Wear OS de Google. Le modèle de l’année dernière a finalement été publié en dehors de la Chine avec Wear OS et l’accès au Google Play Store, mais OPPO n’a pas encore annoncé de plans pour une sortie plus large à l’heure actuelle.

Il est également possible que la société attende la prochaine collaboration de Google et Samsung avec Wear OS 3,0 pour arriver plus tard, car il semble qu’il sera difficile de mettre à jour les produits déjà sortis avec le nouveau système d’exploitation.

La OPPO Watch 2 sera disponible en deux tailles, 42 mm et 46 mm, avec un écran OLED incurvé avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une densité de pixels de 326 ppp. Les deux modèles seront également dotés d’une eSIM en option. Et le modèle plus petit de 42 mm offrira également un mode Bluetooth uniquement, pour ceux qui ne veulent pas ou n’ont pas besoin de LTE.

Sous le capot, la OPPO Watch 2 est donc équipée du processeur Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm qui a été dévoilé l’année dernière. Elle est également dotée d’un coprocesseur Apollo 4s personnalisé développé par Ambiq. La smartwatch est dotée de 1 Go de mémoire vive et dispose de 8 Go de stockage interne.

Impressionnante autonomie

Mais la spécification la plus impressionnante de la prochaine smartwatch semble être l’autonomie de 16 jours, bien que cela vienne avec la mise en garde de nécessiter le mode Power Saver de OPPO. En utilisation standard, la OPPO Watch 2 peut tenir jusqu’à 4 jours sur une seule charge. En outre, la OPPO Watch 2 utilise la technologie de charge rapide Watch VOOC qui peut apparemment fournir jusqu’à une heure d’utilisation après une charge de 10 minutes. OPPO utilise une technologie Ultra Dynamic Dual Engine (UDDE) qui, selon elle, prolonge la durée de vie de la batterie. En termes de fonctionnalités, la OPPO Watch 2 dispose de plus de 100 modes sportifs, d’un suivi de la fréquence cardiaque sur 24 heures et d’une surveillance de l’oxygène sanguin SpO2. Elle dispose également d’une analyse du sommeil, d’une évaluation du risque de ronflement et d’un suivi du stress.

Les précommandes pour la OPPO Watch 2 sont déjà disponibles en Chine, avec une expédition prévue pour le 6 août. Les prix commencent à 1 300 ¥ (environ 170 euros) pour le modèle Bluetooth d’entrée de gamme de 42 mm, à 1 500 ¥ (environ 195 euros) pour le modèle de 42 mm compatible LTE et à 2 000 ¥ (environ 260 euros) pour le modèle de 46 mm.