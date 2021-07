L’iPad Air 5 pourrait se vanter de caractéristiques phares de l’iPad Pro

by

Selon des sources associées à des fournisseurs de pièces chinoises, seules quelques mises à niveau importantes sont prévues pour les différents iPad d’Apple au cours des deux prochaines années. Il a été suggéré que le futur iPad Air 5 pourrait se vanter de changement majeur en termes de taille et/ou de puissance — cela ou l’iPad mini 6, qui pourrait avoir un nouvel écran de 8,4 pouces et une nouvelle puce A14 Bionic. Les autres modèles d’iPad ne semblent pas devoir faire l’objet de changements particulièrement importants.

D’après les dernières informations fournies par les sources de Macotakara en Chine, il semble évident que l’iPad 9 aura fondamentalement le même facteur de forme que les itérations précédentes. Il en va de même pour l’iPad mini, bien que le plus petit des iPad pourrait avoir un nouvel écran de 8,4 pouces et un processeur légèrement plus récent.

Comme c’est généralement le cas, il est presque certain que les innovations d’Apple dans le domaine des tablettes arriveront d’abord sur la gamme d’iPad Pro. Il s’agit d’un précédent : les utilisateurs qui souhaitent bénéficier des dernières fonctionnalités en premier paieront le prix plus élevé associé à la gamme Pro, et d’autres appareils bénéficieront d’une puissance analogue dans les années à venir.

Il se pourrait qu’il soit temps pour l’iPad Air 5 d’atteindre un point où il rattrape certaines fonctionnalités de l’iPad Pro de la précédente génération. Les rumeurs de cette semaine suggèrent que l’iPad Air 5 pourrait sortir avec un scanner LiDAR à l’arrière. Cela permettrait à l’appareil de capturer l’espace en 3D, de fonctionner avec de nouvelles applications de réalité augmentée et, plus généralement, d’égaler la puissance des premiers iPad Pro dotés d’un capteur LiDAR.

Il a également été suggéré que l’iPad Air 5 pourrait être commercialisé avec une prise en charge 5G mmWave — ce qui serait plus que probablement destiné au marché américain/nord-américain où les principaux opérateurs mobiles font pression pour une prise en charge de la mmWave. Une puce A15 Bionic dans cet iPad Air correspondrait à cette rumeur.

Un lancement fin d’année ?

Il en va de même pour un ensemble de 4 haut-parleurs dans un iPad Air 5. Si toutes ces caractéristiques apparaissent dans le prochain iPad Air, il sera probablement disponible à temps pour les fêtes de fin d’année 2021. Étant donné le calendrier de sortie des précédents iPad Air, un iPad Air 5 apparaissant à temps pour une sortie en novembre ou décembre serait un coup de maître pour la société.

Le dernier iPad Air (version 4) a été dévoilé en septembre 2020. Il est temps de procéder à une mise à jour majeure, qui ressemblera probablement beaucoup à la gamme d’iPad Pro par le passé.