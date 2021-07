iFixit qualifie le nouvel ordinateur portable Framework Laptop de « presque parfait »

Étant donné que Framework a conçu son ordinateur portable modulaire pour qu’il puisse être réparé et mis à niveau, il n’est (espérons-le) pas surprenant que, dans la récente vidéo de démontage d’iFixit, l’ordinateur portable Framework Laptop ait reçu une note parfaite de 10 sur 10. Cela en fait un choix solide pour quiconque souhaite un ordinateur portable qu’il peut réparer lui-même.

Framework est transparent dans son processus et fait en sorte que vous (ou les ateliers de réparation) puissiez facilement réparer et mettre à niveau le Framework Laptop comme bon vous semble. Cet ordinateur portable abordable, mais néanmoins puissant, est doté d’un design intelligent et bien pensé qui fait des réparations et des mises à niveau un processus simple et efficace, même pour ceux qui ne sont pas très au fait de la technologie. Il est même disponible en édition DIY pour ceux qui veulent être les seuls à apporter les touches finales à leur ordinateur portable.

Et maintenant, après avoir regardé le démontage officiel d’iFixit, nous pouvons voir à quel point ils ont raison.

La vidéo montre la boîte dans laquelle l’ordinateur portable est livré, y compris « le seul outil dont vous aurez besoin pour réparer quoi que ce soit à l’intérieur », qui est un tournevis avec un outil de levage à l’autre extrémité. On y trouve également une boîte contenant chacun des composants, notamment une carte sans fil Intel, 16 Go de RAM, un SSD NVMe Western Digital de 256 Go, une clé USB de 32 Go pour l’installation de Windows, 6 options de port modulaire (dont USB-C, USB-A, HDMI, DP et MicroSD).

Pour entrer à l’intérieur, il suffit de dévisser 5 vis Torx sur le boîtier inférieur, de retourner l’ordinateur portable, de soulever l’ensemble clavier magnétique, et voilà ! Tous les principaux composants sont clairement étiquetés et comportent même des QR code qui, une fois scannés, vous conduisent à la page des pièces détachées sur le site de Framework.

Des réparations aisées

L’ordinateur portable ayant été conçu pour être facile à réparer (et à mettre à niveau), Framework a veillé à ce que vous n’ayez aucun mal à remplacer les composants autres que la mémoire et le processeur, comme la batterie ou les haut-parleurs. Vous ne verrez pas de colle et vous n’aurez pas à vous soucier de retirer d’autres composants pour atteindre celui sur lequel vous voulez travailler. Vous pouvez remplacer une batterie en moins de cinq minutes !

Framework utilise également un cadre magnétique, ce qui est très pratique si vous devez remplacer votre écran (ou si vous souhaitez remplacer le cadre à un moment donné). Pour la carte mère, qui est également remplaçable, vous n’aurez besoin que de retirer cinq vis, plus trois autres pour détacher le dissipateur thermique. La carte est peu fournie, mais reste facile à manipuler.

La société reconnaît également qu’elle n’est pas la première à introduire l’idée d’un gadget facile à mettre à niveau, mais aussi que beaucoup d’autres avant elle n’ont pas eu le suivi nécessaire pour continuer à soutenir les consommateurs. Framework déclare qu’elle « maintiendra des pièces de rechange disponibles pour tous les modules dans un avenir prévisible » et qu’elle est « tout à fait heureuse de travailler avec des tiers pour fabriquer des modules compatibles ». Cela fait plaisir à voir, étant donné que l’industrie lutte depuis longtemps contre les problèmes de droit à la réparation.

Le seul problème rencontré par IFixit avec l’ordinateur portable est simple : les quatre ports USB-C de la carte mère sont soudés. Cependant, comme ils se connectent en fin de compte aux ports modulaires qui vous donnent le contrôle sur ce à quoi ils peuvent se connecter, ce n’est pas un souci majeur. Le démontage a facilement révélé un ordinateur portable abordable et intelligemment conçu qui est facile à réparer, ce qui est exactement ce que Framework visait. Superbe !